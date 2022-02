Putins Truppen schicken die Börsen auf Talfahrt

Die "friedenserhaltende Mission“ Russlands in der Ostukraine verschreckt weltweit die Anleger. An den Börsen gibt es teils massive Verluste. Die Zuspitzung der Krise treibt den Ölpreis und drückt den Rubel.

Die Verschärfung des Ukraine-Konflikts mit der von Wladimir Putin angekündigten Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine löst eine Abwärtsspirale an den Börsen aus. War es bereits am Montag an den europäischen Märkten bergab gegangen, so setzte sich am Dienstag die Talfahrt in Asien fort. Der Nikkei 225 in Tokio büßte 1,7 Prozent ein, der Leitindex in Shanghai gab 14 Prozent nach. Weitere Verluste gibt es am Dienstag an den europäischen Börsen: Der Dax in Frankfurt sackt zu Handelsbeginn um bis zu 2,5 Prozent ab, der ATX in Wien büßt anfangs gar 3,3 Prozent ein.

"Wir sehen am Markt zwar noch keine Panik. Aber wir sehen deutlich mehr als Unsicherheit", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research indes spricht bereits von "Kriegsangst" an den Börsen und der die Anleger umtreibende Frage, ob aus der aktuellen Korrektur ein Börsencrash werden könnte. Auch Carlos Casanova, leitender Asien-Ökonom bei UBP, geht davon aus, dass sich die Stimmung an den Märkten deutlich verschlechtern wird. Die kurzfristige Volatilität an den Märkten sei sowohl durch geopolitische Faktoren als auch durch die US-Notenbank "unerbittlich". Die Folgen seien höhere Ölpreise, ein Ausverkauf von Aktien und eine Flucht in sichere Anlagen.

Der Rubel fällt

Die Entscheidung Putins, die von der Ukraine abtrünnigen Gebiete als unabhängige Staaten anzuerkennen und Truppen dorthin zu entsenden, heizt den Ölpreis bereits an. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,63 US-Dollar (86,11 Euro). Das waren 2,24 Dollar mehr als am Vortag. Zwischenzeitlich erreichte der Preis für diese Sorte den höchsten Stand seit 2014. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zog um 3,60 Dollar auf 94,67 Dollar an.

Der russische Rubel fiel um mehr als drei Prozent, im Gegenzug stieg der Dollar auf bis zu 80,58 Rubel.

Der Leitindex RTS der Moskauer Börse war am Montag um mehr als 13 Prozent abgerutscht. Anleger verkauften vor allem Finanzwerte: die Aktien der Sberbank verloren und der VTB fielen um 20 beziehungsweise 17 Prozent. Der in Dollar gerechnete RTS verlor am Dienstag zum Handelsstart deutliche 9,9 Prozent und fiel danach weiter ab. Der Rubel-basierte Index MOEX gab zum Handelsstart um 8,5 Prozent nach und verlor danach ebenfalls weiter.

Die russische Zentralbank erklärte indes, die Lage am Finanzmarkt sei unter Kontrolle. Sie sei bereit, alle Mittel zu ergreifen, um die Finanzstabilität zu unterstützen, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Zentralbank.

