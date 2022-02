Kogler zwischen "Champions League" und Postenschacher

(c) Screenshot: ORF TV-Thek

Werner Kogler bei ORF-Moderator Martin Thür in der ZiB2 vom 21. Februar 2022.

Vizekanzler Kogler sieht mit den neuen Regelungen für den Rechnungshof die "Champions League" erreicht. Beim Thema Sideletter wurde es im ORF indes unentspannt.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) rühmte am Montagabend in der ORF-Sendung „ZiB2" den nunmehr präsentierten Entwurf der Bundesregierung für ein neues Parteienfinanzierungsgesetz – und zeigte sich gleichzeitig entschlossen, in Sachen Informationsfreiheit Druck zu machen. Denn der bereits im Parlament liegende Entwurf dazu werde von Städten, Gemeinden und Ländern – darunter auch das SPÖ-dominierte Wien – „auf offener Bühne abgelehnt“, kritisierte er. Um sich gleich darauf versöhnlich zu zeigen: Man werde alle zur Diskussion einladen. Innerhalb der türkis-grünen Bundesregierung gebe es jedenfalls kein Problem. „Wir sind uns da mit (Verfassungsministerin Karoline) Edtstadler sehr einig", versicherte der Grünen-Chef im Gespräch mit Moderator Armin Thür.

Außerdem überzeugt zeigte sich Kogler, dass er Entwurf zur Parteienfinanzierung „mehr Fairness und mehr Transparenz" bringen werde. Auf den Einwand, ob es nicht transparenter für die Wähler wäre, wüssten sie vor ihrer Entscheidung in der Wahlkabine, welche Partei wie viel für den Wahlkampf ausgegeben habe, sagte Kogler: Die Idee sei zwar „verlockend“, doch nicht praktikabel, da vieles am Tag des Urnengangs noch nicht abgerechnet sei. Besser sei es daher, dass die Bevölkerung regelmäßig darüber informiert werde, woher die Parteien ihre Gelder hätten. Und, so Kogler weiter, allzu lange gedulden müssten sich die Bürger ohnedies nicht: Mit dem geplanten Wahlkampfkostenbericht wüssten sie auch über die Ausgaben zeitnah (geplant ist ein halbes Jahr) Bescheid.

Zu den vorgesehenen neuen Rechten des Rechnungshofes – bei begründetem Verdacht bekommt er die Möglichkeit zur Einsicht in die Belege und kann von sich aus Prüfungen vornehmen – meinte Kogler, man sei damit in der „Champions League" angekommen.

„Aber Herr Kogler, da können Sie sich nicht freiwaschen"

Zuletzt frage Thür Kogler noch nach Postenbestzungen – und sorgte damit für einen kleinen Schlagabtausch vor laufender Kamera. „Ist es eine Normalität, mit der sich der grüne Regierungspartner abgefunden hat, dass Postenbesetzungen in Österreich offensichtlich auch partei-politisch motiviert sind?", wollte Thür von Kogler wissen. Er spielte damit auf die Vergabe des Botschafterpostens in Berlin an. Außenminister Alexander Schallenberg habe „klare Worte gefunden und sich gewissermaßen auch entschuldigt; das sollte man ihm auch anrechnen“, gab Kogler zurück.

Thür beharrte: „Aber Herr Kogler, da können Sie sich nicht freiwaschen. Sie haben selbst mitgemacht. Sie haben in einem Sideletter mit Sebastian Kurz zum Koalitionsabkommen ausgemacht, wie sich das ORF-Direktorium zusammensetzt und dass der Generaldirektor des ORF der ÖVP zustünde. Das geht Sie rein rechtlich nichts an. Das ist Angelegenheit des Stiftungsrats des ORF. Warum treffen Sie solche Vereinbarungen, wenn Sie sagen, Sie machen das nicht?"

Kogler konterte: „Zunächst haben wir einmal korrekter Weise das gestoppt und das hat so seine Richtigkeit. In dem Fall ging es ja um Ziel und Intention. Das geht ja tatsächlich dem Regierungschef und mich im Detail nichts an, wie hier und wer hier die Gespräche führt.“ Außerdem, so der Vizekanzler, sei es darum gegangen, „dass tatsächlich im Ergebnis, auf welchem Weg die Stiftungsräte und vor allem der Generaldirektor, der dafür zuständig ist, das zustande bringen, dass ein möglichst unabhängiges Direktorium bestellt wird“. Dieses wiederum solle „von besonders kompetenten und unabhängigen Personen" gestellt werden – und möglichst auch Frauen umfassen. „Dieses war die Intention und das Ziel."

