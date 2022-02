Endet Rassismus erst am Jüngsten Tag?

Drucken

Hauptbild • Gegen Rassismus kämpfen – aber wie? Plakat mit American-Football-Spieler Colin Kaepernick 2018. • (c) AFP via Getty Images (ANGELA WEISS)

In seinem Buch „Die Erwählten“ bringt der schwarze Linguist John McWhorter die Widersprüche der Identitätspolitik auf den Punkt – und meint: Man kann diese Bewegung nur als Religion begreifen.

Nach dem Tod von George Floyd durch Polizeigewalt schrieb Leslie Neal-Boylan, Dekanin für Pflegeberufe an der Universität von Massachusetts Lowell, einen besorgten Brief an ihre Kollegenschaft: Sie beklagte darin „Rassismus und Vorurteile“ und rief dazu auf, stets gegen Gewalt aufzustehen, wenn ein Mensch „wegen seines Aussehens oder seines Glaubens“ angegriffen werde. In diesem Brief fand sich auch der Satz „Black Lives Matter. But also Everyone's life matters“: Er kostete sie den Job. Im selben Jahr wurde die Gastro-Journalistin Alison Roman nach einem Sturm in den sozialen Medien von der New York Times vorübergehend suspendiert, nachdem sie ihrer Berufskollegin Chrissy Teigen (halb Thailänderin) und der japanischen Lifestyle-Beraterin Marie Kondo Kommerz-Orientierung vorgeworfen hatte. Nicht die Art der Kritik wurde ihr vorgeworfen, sondern der Akt selbst: Sie habe als „weiße Frau“ zwei „Frauen of Color“ kritisiert.

Was haben die beiden Schlimmes getan? „Ein Kind würde diese Frage stellen – genauso wie Zeitreisende aus dem noch nicht lange zurückliegenden Jahr 2015“, schreibt der schwarze Linguist, Musik- und Literaturwissenschaftler John McWhorter. Es sind Fälle wie diese, die ihn zu seinem Buch „Woke Racism. How a New Religion Has Betrayed Black America“ getrieben haben, das jetzt in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Die Erwählten“ erschienen ist. Der 56-Jährige ist Professor am Center for American Studies der Columbia University in New York. Einen „intellektuellen Leuchtturm in der anti-aufklärerischen Finsternis“ nennt ihn Schriftstellerin Eva Menasse.