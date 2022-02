Wie das Fliegen klimaneutral werden soll

Der Druck auf die Luftfahrtindustrie steigt, ihre CO2-Emissionen zu senken. Fluglinien, Ölkonzerne und Flugzeughersteller suchen daher fieberhaft nach Alternativen zu Kerosin.

Wien. Der sich abzeichnende Frühlingsbeginn bringt auch für die Fluglinien eine erfreulichere Zeit. Zwar haben sie die durch das Coronavirus ausgelöste Krise – anders als viele andere Branchen – immer noch nicht hinter sich gelassen. Die zunehmende Aufhebung der Pandemie-Einschränkungen in den meisten europäischen Ländern dürfte jedoch vor allem in den wärmeren Monaten zu einem deutlichen Anstieg der Reiseaktivität führen. Und viele der dafür notwendigen Flüge werden nun gebucht – und bezahlt.

Durch das Wiedererstarken des Flugverkehrs dürfte aber auch die Diskussion rund um die Klimaschädlichkeit der Luftfahrt wieder an Lautstärke gewinnen. So entfallen zwar nur knapp drei Prozent der globalen CO2-Emissionen auf den Flugverkehr. Allerdings gab es in der Branche vor der Coronakrise ein konstantes und starkes Wachstum. Laut Angaben der EU-Kommission stieg die Zahl der in Europa geflogenen Kilometer seit 2006 um mehr als 60 Prozent. Damit wurde der im selben Zeitraum verzeichnete Effizienzgewinn („fuel burn per passenger“) um 24 Prozent mehr als wettgemacht. Mit zuletzt rund 280 Gramm CO2 je Kilometer emittiert das Flugzeug laut deutschem Umweltbundesamt pro Passagier und Strecke fast doppelt so viel wie ein Auto und mehr als fünfmal so viel wie ein Zug (in Österreich ist dieser Aufgrund der Wasserkraft noch klimafreundlicher unterwegs).