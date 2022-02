Die westlichen Reaktionen auf die russische Anerkennung der Separatistengebiete und die Entsendung von Truppen kamen prompt und in scharfen Worten. Schon heute könnte die EU harte Sanktionen beschließen. Die Reaktionen im Überblick.

„Wir wachen an einem sehr dunklen Tag in Europa auf“, erklärte Großbritanniens Gesundheitsministers Sajid Javid zum russischen Vorgehen in der Ostukraine. Russland habe mit der Invasion der Ukraine eine Situation geschaffen, die mit der Kuba-Krise 1962 vergleichbar ist. Damals brachte die Konfrontation zwischen der Sowjetunion und den USA die Welt an den Rand eines Atomkrieges. "Ich denke, es ist eine so ernste Lage“, sagte er der BBC.

Premier Boris Johnson: "Unsere Sanktionen werden Russland hart treffen.“ Und: "Ich denke, dass die Tragödie der gegenwärtigen Lage darin besteht, dass Präsident Putin sich mit gleichgesinnten Beratern umgeben hat, die ihm sagen, dass die Ukraine kein richtiges Land ist."

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Dienstag an: "Natürlich wird unsere Antwort in Form von Sanktionen erfolgen.“ Und: "Ich bin mir sicher, dass es eine einstimmige Entscheidung geben wird."

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian betonte die Einheit der Europäer gegenüber Russland und kündigte ein geschlossenes Vorgehen an. Die Anerkennung der Separatistengebiete durch Moskau sei eine Verletzung internationalen Rechts und der Integrität der Ukraine sowie eine Aufkündigung internationaler Verpflichtungen und der Verträge von Minsk. Frankreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Die drei baltischen Staaten - allesamt NATO-Mitglieder - verurteilten das Vorgehen Russlands auf das Schärfste. "Russland hat die Minsker Vereinbarungen in Stücke gerissen. Das zeigt, dass es Moskaus Ziel ist, den Konflikt zu vertiefen, nicht ihn zu lösen", erklärte der estnische Staatspräsident Alar Karis. Estlands Regierungschefin Kaja Kallas sprach von einem "schweren Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine.“ In Lettland forderte die gesamte Staatsführung, die "stärksten Maßnahmen zu ergreifen, um die russische Aggression zu stoppen und der Ukraine Hilfe anzubieten."

Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte "Russland muss wissen, dass die Festigkeit der EU und der Nato absolut und total ist.“

„Eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht“

Die Schweiz fordert Russland auf, die Anerkennung der Separatistengebiete rückgängig zu machen. Das Vorgehen sei ein "eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine und der Minsker Vereinbarungen", erklärte das Außenministerium. Auch Griechenland warf Russland vor, mit der Anerkennung gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben. Ähnlich äußerte sich die Regierung der Türkei.

Australiens Premier Scott Morison sagte über das russische Vorgehen: "Das ist inakzeptabel, grundlos und ungerechtfertigt.“ Und zur Entsendung russischer Truppen: "Die Behauptung, es handele sich um Friedenstruppen, ist Unsinn.“ Von „Unsinn“ in diesem Zusammenhang hatten auch die USA bei Beratungen im Sicherheitsrat gesprochen.

Japans Staatschef Fumio Kishida erklärte, das Vorgehen Russlands sei inakzeptabel und verstoße gegen das Völkerrecht. Japan werde sich im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine mit seinen internationalen Verbündeten zusammenschließen und eine starke Reaktion vorbereiten, die auch Sanktionen umfasse.

China fordert: „Zurückhaltung üben und Dialog suchen“

Besorgt, aber zurückhaltend äußerte sich dagegen Chinas Außenminister Wang Yi. Er rief alle beteiligten Seiten zur Zurückhaltung auf und forderte einen Dialog. Die berechtigten Sicherheitsbelange eines jeden Staates müssten berücksichtigt werden, sagt er in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken.

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega, ein Verbündeter Russlands, stellte sich dagegen hinter Moskau. "Ich bin sicher, dass die Menschen bei einem Referendum wie dem auf der Krim für den Anschluss der Gebiete an Russland stimmen werden", sagt Ortega. Auch würde der Versuch der Ukraine, der Nato beizutreten, eine Bedrohung für Russland darstellen. "Russland verteidigt sich einfach."

Syriens Außenminister Faisal al-Mikdad erklärte Russland ebenfalls seine Unterstützung. Man werde mit Russland kooperieren. Russland ist der wichtigste Verbündete der Regierung in dem Bürgerkriegsland Syrien.