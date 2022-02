Österreichs Wirtschaftsdelegierte: Vorerst business as usual in Kiew

(c) imago images/ZUMA Wire (Dominika Zarzycka via www.imago-images.de)

"Solange wir in Sicherheit sind, bleiben wir“, sagte die österreichische Wirtschaftsdelegierte in Kiew, Gabriele Haselsberger. Der Konflikt wirkt sich naturgemäß negativ auf wirtschaftliche Verflechtungen und Tätigkeiten aus.

Obwohl die Gefahr einer russischen Invasion in der Ukraine durchaus ernst genommen wird, sind unmittelbare Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben noch nicht erkennbar, sagt die österreichische Wirtschaftsdelegierte in Kiew, Gabriele Haselsberger. Allerdings gebe es in den Niederlassungen österreichischer Unternehmen in der Ukraine nur noch eine Handvoll österreichischer Geschäftsführer, und einige davon hätten das Land angesichts der aktuellen Zuspitzung der Krise verlassen.

"Ich bin mit den österreichischen Firmen regelmäßig in Kontakt, und es läuft alles weiter. Viele sagen, es ist noch "business as usual", sagte Haselsberger. "Die Gefahr wird natürlich ernst genommen, aber wirkliche Auswirkungen auf die Realwirtschaft spürt man jetzt noch keine. Alle Geschäfte haben geöffnet, es läuft wirklich alles noch weiter. Es wird produziert, man sieht noch keinen Einbruch im Konsum." Man merke aber, dass es zuletzt ruhiger geworden sei, da viele ausländische Staatsbürger und Personal von Botschaften in den vergangenen zehn Tagen aus der Ukraine abgezogen oder teilweise nach Lwiw (Lemberg) in der Westukraine verlegt worden seien.

Lage schwer abzuschätzen

Die österreichische Wirtschaftsdelegierte hält vorerst in Kiew die Stellung. "Ich bin ja auch Botschaftspersonal, und Bundesminister Schallenberg hat ja auch klargemacht, dass wir bleiben." Es gebe viele Szenarien und die Lage sei schwer einzuschätzen, sagte Haselsberger. "Solange wir in Sicherheit sind, bleiben wir natürlich."

Auch was eine russische Invasion für die österreichischen Betriebe in der Ukraine bedeuten würde, sei schwer abzuschätzen, sagte Haselsberger. Der Schaden für die Ukraine sei bereits jetzt groß, da dringend benötigte ausländische Direktinvestitionen auf Eis liegen würden. Auch wichtige Projekte von ukrainischen Unternehmen und staatliche Ausschreibungen würden aufgeschoben. Im Corona-Jahr 2020 gingen die Investitionen um 38,2 Prozent zurück. Sie waren damit auf dem niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre. Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken, seien in der Ukraine mehrere Investitionsfördergesetze erlassen worden, berichtete Haselsberger. So gebe es etwa Steuererleichterungen für Investitionen über 20 Millionen Euro, in deren Rahmen mindestens 80 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Russland und Ukraine sind wichtige Handelspartner

Mit dem russisch-ukrainischen Konflikt haben Österreich und die EU einen Krisenherd direkt vor der Haustüre. Das wirkt sich nicht positiv auf die Wirtschaft aus. Die Verflechtung der Austro-Ökonomie ist sowohl mit der russischen als auch mit der ukrainischen stark. Aber schon alleine wegen der Marktgröße Russlands ist sie zwischen Wien und Moskau stärker als zwischen Wien und Kiew.

Laut kürzlichen Angaben von Michael Löwy, bei der Industriellenvereinigung (IV) für Internationales zuständig, sind "beide Staaten wichtige wirtschaftliche Partner für Österreich, beides sind große Märkte. Mögliche Wachstumsraten sind sehr interessant wegen der hohen Einwohnerzahlen Russlands und der Ukraine." Der Konflikt der beiden Staaten könne sich negativ auf die wirtschaftlichen Beziehungen auswirken. "Eine politisch stabile Situation zwischen den beiden Ländern ist für unsere wirtschaftlichen Tätigkeiten und Investitionen bedeutend."

Schwaches Wirtschaftswachstum im internationalen Vergleich

Zuletzt dümpelte das Wachstum aber in beiden Ländern dahin, sie wuchsen nicht so stark wie andere Wirtschaftsräume. Österreichische Unternehmen sind der sechstgrößte Auslandsinvestor in der Ukraine. Rund 200 heimische Firmen haben dort Niederlassungen. Aus Österreich exportiert werden hauptsächlich Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge, chemische und medizinische Erzeugnisse. Wichtigste Importgüter aus der Ukraine sind Eisenerz, Holz und Waren daraus sowie elektrische Maschinen.

Aus der Steiermark sind in der Ukraine etwa Unternehmen wie die bit media e-solutions oder die Grawe tätig, so die "Kleine Zeitung", aus Tirol laut "Tiroler Tageszeitung" beispielsweise das Ingenieur-Unternehmen ILF, der Holzkonzern Egger, die Felder-Gruppe, Sportalm oder auch MK Illumination.

Die börsennotierte Raiffeisenbank International (RBI) mit Sitz in Wien ist ein in beiden Staaten tätiges Geldhaus. Im Hinblick auf mögliche Sanktionen hat die RBI bereits 115 Millionen Euro an Vorsorgen zurückgelegt. Auch die Bank-Austria-Mutter UniCredit ist in Russland tätig und könnte wie andere europäische Banken von angedrohten Sanktionen gegen Moskau betroffen sein.

Russland ist zweitgrößter Investor in Österreich

Russland war 2020 nach Deutschland der zweitgrößte Investor in Österreich und lag bei den heimischen Direktinvestitionen an 14. Stelle. Rund 500 russische Firmen haben Niederlassungen in Österreich, 650 österreichische Unternehmen umgekehrt in Russland. Die wichtigsten Austro-Exportwaren nach Russland sind Maschinen und Anlagen, Pharmaerzeugnisse und Lebensmittel. Der Großteil der Importe aus Russland entfällt auf Erdgas und Erdöl (80 Prozent). Weiters werden Metalle und Holz (drei Prozent) sowie jeweils daraus erzeugte Waren importiert.

(APA)