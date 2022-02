21.427 Corona-Neuinfektionen, 89 neue Hospitalisierungen

Am heutigen Dienstag sind in Österreich erneut über 21.000 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet worden. Während die Anzahl der Intensivpatienten relativ gleich bleibt, steigen die Hospitalisierungen.

Exakt neun Neuinfektionen weniger als am Vortag hat es am Dienstag in Österreich gegeben. 21.427 neue Fälle von Covid-19 wurden registriert. Vor einer Woche waren es noch 25.177 Corona-Neuinfektionen. In den letzten Tagen ist die Zahl aber vereinzelt auf 38.256 neue Fälle pro Tag gestiegen.

Auf den Normalstationen der Spitäler sind in den vergangenen 24 Stunden 89 neue Patientinnen und Patienten hinzugekommen. Insgesamt müssen hier nun 2399 Menschen aufgrund einer Corona-Erkrankung behandelt werden. Diese Zahl ist seit Mitte Jänner laufend gestiegen. Auf den Intensivstationen hat es seit gestern einen Anstieg von 10 gegeben. Insgesamt benötigen 199 Menschen aktuell intensivmedizinische Behandlung.

37 weitere Menschen sind in den letzten 24 Stunden an oder mit Covid-19 verstorben. Die Anzahl der Corona-Toten in Österreich steigt somit auf 14.631 an.

Näheres in Kürze.

(red.)