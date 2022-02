Val di Fiemme: Carven zwecks Gipfelstudium

Drucken

Hauptbild • Blick auf die Pala-Gruppe beim Skifahren auf der Alpe Lusia im Val di Fiemme. • (c) FRANCESCO VAONA

Die Pisten im Val di Fiemme sind breit, glatt und mit Premium-Panorama ausgestattet: Der Blick auf Dolomiten und Lagoirai - das harmoniert mit Trentiner Wein und italienischer Küche.

Seit 2009 stehen die Dolomiten unter dem Schutz der Unesco. Man möchte meinen, Weltnaturerbe wären sie per se. Denn gäbe es einen Wettbewerb der eindruckvollsten Gebirge der Welt – die Dolomiten stünden sicher auf dem Podest. Damit ist ein Skitag im Val di Fiemme im Nordosten des Trentino nicht bloß ein sportliches Erlebnis, sondern immer auch eine Augenweide. So ignorant gegenüber einem solchen Panorama können Wintersportler gar nicht sein, als dass ihnen nicht auch die Unterschiede von Silhouetten und Strukturen einzelner Berge auffielen, die gerade hier, in diesem Tal, formvollendet zusammentreffen.

Ragen die wilden Dolomiten-Zacken der Pala-Gruppe (Pale di San Martino) aus einem Stock auf mehr als 3000 Meter hinauf und zeigen bei näherer Betrachtung Kletterern ein zerklüftetes Gebiss, ist die Lagorai-Kette wohl aus einem anderen Material gemacht und etwas niedriger. An die 50 Kilometer zieht sich dieses Gebirge in die Länge und begrenzt den Talboden des Val di Fiemme nach Süden hin wie eine Mauer. Die nebeneinander gestaffelten Gipfel sind das Werk von Vulkanismus. Elementarereignisse, die an die 290 Millionen Jahre zurückliegen und es eine Spur älter machen als die 250 Millionen Jahre jungen Dolomiten, die dereinst als Korallenriff in einem tropischen Meer standen.

Unterwegs im Skigebiet Latemar auf fein gebügelten Pisten. (c) Federico Modica

Eigenen Wein einschenken

Porphyr prägt diesen Lagorai-Kamm. Ein Gestein, das von Bozen abwärts auch Trento (Trient), die Hauptstadt des Trentino, wie eine hohe Bratpfanne umschließt. In der Gegend ist er überall im Einsatz – als rötlicher, schwarzer oder grünlicher Stein bei Einfassungen, Böden oder Straßenpflasterungen.





Dass dieser Untergrund auch feine mineralische Weine hervorbringt, erfährt man in der hiesigen Gastronomie, weil sie gern auf die Erzeugnisse ihrer Umgebung setzt. Am Unterlauf des Avisio und auf dem Weg von Trento im Etschtal hinauf Richtung Val di Fiemme kommt man durch das Val di Cembra. In diesem wachsen viel Chardonnay, zudem Müller-Thurgau und Riesling sowie in der roten Fraktion Schiava (Vernatsch) und Lagrein. Zum Einstieg in die Materie eignet sich etwa der „708 km Trento DOC“. Der Name käme von den insgesamt 708 Kilometern Trockensteinmauern in den Weinbergen. „Die Rebterrassen im Cembratal reichen von 200 bis auf 900 Meter“, erklärt Mara Lona von der Kellereigenossenschaft Cembrani bei einer Verkostung in Cavalese. Dass man hier keinen Prosecco braucht, beweist auch ein Glas Spumante (Blanc de Blancs, Extra Brut) aus der Kellerei, die das Traubenmaterial von Weinbauern mit sehr kleinen Flächen bezieht.

Pisten machen „bella figura“

Alles kleinteiliger und übersichtlicher hier in diesem Dolomitental mit österreichischer Geschichte und ladinischem Sprachanteil: Von exzessivem touristischen Ausbau der Berge wird im Val di Fiemme (zu K- u.-k.-Zeiten: Fleimstal) abgelassen, dafür spricht auch die Schnee­situation in Zeiten des Klimawandels. Doch was die Natur nicht spendet, wird bei tiefen Temperaturen passend gemacht: Hinsichtlich der Pistenpräparation sind die Skigebiete in Italien ja oft Weltmeister, selbst steile Pisten auf Südhängen machen am Abend meist noch „bella figura“. Auch der viele Platz auf den breiten, glatten Pisten lässt nicht nur emeritierte Tourismusdirektoren und wiedereingestiegene Skilehrer wie Livio Gabrielli schwärmen: „Da kann man gut weite Carvingschwünge ziehen“ – und sieht mit Profiblick, ob die Fahrtechnik bei seinen Schützlingen wirklich passt.

Bei internationalen Bewertungen punktete das größte Gebiet im Val di Fiemme – das Skicenter Latemar, in das man in Predazzo oder Pampeago einsteigt und das im Osten ins Eggental reicht – nicht allein wegen der Pistenpflege. Mehrmals bekam es Spitzennoten vom renommierten Portal Skiresort.de in der Kategorie „Skigebiet unter 60 Kilometern“. Eingeflossen ist darin ebenso die gastronomische Versorgung am Berg. Von der man grundsätzlich sagen darf, dass hohe Qualität der Küche südlich des Alpenhauptkamms flächendeckender und selbstverständlicher ist als nördlich davon. Bedeutet: Es drängt die Piste nicht, wenn man genauso gut auf einer Terrasse sitzen kann, mit offenen Skischuhen und Sonnencreme im Gesicht, vor sich einen Teller dampfender Spaghetti allo Scoglio, wie man sie am Meer nicht besser bekommt (und nicht zu derart erfreulichen Preisen). Davor noch eine kleine Aperitivo-Platte mit hiesigem Speck, hernach eine Crema Catalana, hausgemacht. Dazu teilt man sich eine gepflegte Flasche Trentodoc, nicht bloß aus Patriotismus. Zu so einer Kategorie lohnender Einkehr gehört das Chalet Caserina in einer kleinen Senke auf 2000 Metern, exemplarisch für viele Hütteneinkehren im Tal.

Bischofspalast in Cavalese: einer der wich­tigs­­­ten Renaissance-Bauten im Trentino. Visit Trentino

Hat man im gleichnamigen Skigebiet immer wieder den Latemar – auch so ein schöner Dolomiten-Gebirgsstock – vor Augen und ist auf den vorgelagerten Karen und Gegengipfeln unterwegs, wird der Blick auf der Alpe Lusia ein anderer. Dieses etwas kleinere Skigebiet liegt östlich von Predazzo und erstreckt sich zwischen Bellamonte und Moena. Hier zeigt sich rechts hinten der Rosengarten, Dolomiten-Gestein, das im Abendrot rosa glühen kann wie kein anderes. Dann links, mächtig und wild, die Pale di San Martino. Und dazwischen, etwas weiter weg, die Marmolada, mit 3343 Metern das höchste Massiv der Dolomiten.

Wälder, die klingen

Gleich neben dem Lift beginnt auf der Alpe Lusia der Naturpark Paneveggio-Pale di San Martino. Es lohnt sich, hier einmal die Ski abzuschnallen und ein paar Meter zu wandern. Schnell taucht man dann in einen bezaubernden Wald aus Zirben, Lärchen und Fichten ein. Sollte das im Rahmen einer kleinen Yoga-Session stattfinden, wird man sich die zum Teil sehr alten Bäume noch genauer anschauen, um dann auf einer Alm magische Plätze für ein paar Übungen zu finden. Dass im Sommer genau dort Konzerte stattfinden, verwundert nicht.

Im Val die Fiemme liegen Naturparks wie der Paneveggio-Pale di San Martino. Madeleine Napetschnig

Mit dem Wald ist es im Val di Fiemme so eine Sache. Manchen Bäumen wird ein besonderes Talent nachgesagt. Tatsächlich kamen früher Instrumentenbauer extra in diese waldreiche Ecke des Trentino, um Klanghölzer unter den so gleichmäßig gewachsenen Fichten auszusuchen. „Heute noch werden die Klavier- und Geigenbauer mit diesem Fichtenholz beliefert“, erklärt Anna Vanzo vom Tourismusverband. Zudem lebt das Tal traditionell von der Holzwirtschaft – und nicht nur von Touristen, Nudeln (Felicettis Pasta stammt aus Predazzo) oder Sportartikel (die Marke La Sportiva hat ihren Sitz in Tesero). Umso massiver trafen die Orkanschäden Ende Oktober 2018 die Natur und deren Bewohner hier. Gewaltige Böen verursachten einen regelrechten Kahlschlag über ganze Bergflanken hinweg. An manchen Stellen vom Lift aus sieht man noch deutlich, wie arg der Sturm gewütet hat.

Holz ist im Tal ein wichtiger Faktor. Gut, wenn es Töne macht.

Umso sensibler erscheint die alpine Natur und wie wenige Eingriffe sie verträgt. Abgesehen von dem kleinen Skigebiet von Cavalese (Alpe Cermis) gibt es kein weiteres auf der Lagorai-Kette. Diese Berge gehören den Einheimischen und Gästen, die sich auskennen: „Das Gebiet ist beliebt für Skitouren. Was man von unten nicht sieht, sind die vielen Bergseen. Aber sie spiegeln sich im Namen wider – Lago“, erklärt Anna Vanzo. Wenn der Schnee weg ist, werden dort oben wieder Wanderer dem „Sentiero della Pace“ entlang der Frontlinie des Ersten Weltkriegs folgen, Hochtouren machen und in Biwakschachteln schlafen. Vielleicht werden sie auch Fossilien finden, wenn nicht gar einen Miniatursaurier. Doch jetzt liegt da eine Schneedecke. Und vielleicht kommt noch Nachschub.

Infobox Skifahren: Alpe Lusia-Bellamonte bei Predazzo. 30 km Piste, abwechslungsreich. www.alpelusia.it

Skicenter Latemar: Einstieg in Predazzo bzw. Pampeago. Größeres Skigebiet. Reicht bis ins Eggental. www.latemar.it

Beide sind Teil von Dolomiti Superski: www.dolomitisuperski.com Essen am Berg: Chalet 44, im Gebiet Alpe Lusia, modern, neu, gute Küche, www.chalet44.it

Chalet Caserina: urig, im Skigebiet Latemar, typische Küche. Im Tal:

Pizzeria Excelsior in Cavalese, feine Pizza.

Wine & Bar Bistrot El Molin: gemütlich, ums Eck. www.alessandrogilmozzi.com Schlafen: Hotel La Roccia Cavalese, Larocciacavalese.com Info: www.visittrentino.info,

www.visitfiemme.it Compliance-Hinweis: Die Reise erfolgte auf Einladung von Visit Trentino und Val di Fiemme.

("Die Presse Schaufenster" vom 18.02.2022)