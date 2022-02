Tiroler Innio will vier Biogaskraftwerke nach Malaysia liefern

Jenbacher Gasmotorenhersteller hat Absichtserklärung mit Concord Group unterzeichnet.

Der Gasmotorenhersteller Innio mit Sitz in Jenbach in Tirol hat auf der Dubai Expo 2020 eine Absichtserklärung mit der malaysischen Concord Group unterzeichnet, gemeinsam vier Kraftwerke in Malaysia zu errichten. Demnach solle Innio insgesamt acht Biogasmotoren liefern, die zu hundert Prozent mit dem bei der Palmölproduktion anfallenden Methan betrieben werden. Damit unterstütze man Malaysia beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, wurde in der Aussendung am Dienstag betont.

Die in verschiedenen Teilen Malaysias errichteten Kraftwerke würden "Grünstrom ins Netz einspeisen und gleichzeitig Methan auffangen", hieß es. Die Gesamtleistung liege bei mehr als acht Megawatt. Es handle sich um Jenbacher Motoren der Baureihe 4, für die Innio auch die langfristige Servicierung übernehmen werde.

Diese liefern "zuverlässig und kraftstoffeffizient Strom und Wärme, wobei die überschüssige, vor Ort nicht benötigte Menge als erneuerbare und regelbare Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann", führte Carsten Dommermuth, Vice President und General Manager APAC bei Innio Jenbacher, aus. Derzeit würden in der Region Asien-Pazifik mehr als 500 Jenbacher Motoren von Innio mit Biogas betrieben, die rund ein Gigawatt Energie liefern.

"Keine bessere Technologie zur Unterstützung unserer Ziele im Bereich sauberer Energie" konnte sich der Geschäftsführer der Concord Group, Datuk Khairuddin bin Tan Sri Mohd Hussin, vorstellen. Er freue sich auf "die weitere Zusammenarbeit".

Innio, Anbieter von Gasmotoren und Dienstleistungen für die Energieerzeugung und Gasverdichtung mit erneuerbaren Gasen, Erdgas sowie auf Basis von Wasserstoff, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 3500 Mitarbeiter.

