Instagram will seine Nutzer wieder länger in der App behalten. Die Möglichkeit, sich nach zehn Minuten alarmieren zu lassen, wurde auf 30 Minuten erweitert. Wohl eine Reaktion auf die enttäuschenden Quartalszahlen.

Am Abend nochmal kurz einen Blick in die Instagram-App werfen und schon ist aus den paar Minuten eine Stunde geworden. 2018 lockten Mark Zuckerbergs Dienste wie Instagram und Facebook mit einem Tool zur Selbstkontrolle: Zeitlimits. Damit soll jetzt aber Schluss sein.

Wie Techcrunch berichtet, ist die Funktion, in der App sich selbst ein Zeitlimit zu stellen, stark eingeschränkt worden. War es in älteren Versionen möglich, bereits nach zehn Minuten eine Benachrichtigung zu erhalten, wird das künftig erst nach 30 Minuten möglich sein. Der Begriff Limit wird dabei sehr frei ausgelegt: Als User kann man sich nämlich auch erst nach einer, zwei oder drei Stunden benachrichtigen lassen, dass es jetzt wohl besser an der Zeit wäre, Instagram zu schließen.

Sobald die App aktualisiert wird, werden User aufgefordert, ihr Zeitlimit neu zu definieren. Offenbar hält Facebook von seiner 2018 eingeführten Initiative zur "achtsameren" Nutzung von Social-Media-Apps nur noch wenig.

Nachdem das Unternehmen bei den letzten Quartalszahlen weit hinter den Erwartungen lag, muss offenbar wieder vermehrt darauf geachtet werden, dass Instagram-Nutzer länger in der App verweilen, um so das Anzeigengeschäft wieder anzukurbeln.

(bagre)