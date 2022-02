Gläubiger stimmen Sanierungsplan für Seisenbacher zu

Niederösterreichischer Maschinenhersteller wird saniert. Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent.

In der Insolvenz der Seisenbacher Gesellschaft m.b.H. mit dem Firmensitz in Ybbsitz/NÖ haben die Gläubiger bei der Tagsatzung am Dienstag in St. Pölten dem Sanierungsplan zugestimmt, berichtete Creditreform. 20 Prozent sind demnach binnen zwei Jahren zu zahlen. Eine Barquote von sieben Prozent ist dabei bis 10. März zu erlegen.

Der Maschinenhersteller hatte Ende November 2021 Insolvenz anmelden müssen. Ursachen waren die Zahlungsunfähigkeit der US-Tochtergesellschaft und Probleme in den Lieferketten infolge der Covid-19-Krise, so der Gläubigerschutzverband. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel einer Sanierung fortgeführt.

239 Gläubiger haben laut Creditreform etwa 27,3 Millionen Euro an Forderungen angemeldet. 22,1 Millionen Euro wurden anerkannt.

"Der Einstieg eines Investors und die Weitergabe von massiven Preiserhöhungen auf den Rohstoffmärkten an die Kunden ermöglichen eine nachhaltige Sanierung sowie die Sicherung von über 80 Arbeitsplätzen", teilte Creditreform mit. Die Kunden würden größtenteils "Verständnis für diese betriebswirtschaftlich notwendigen Preissteigerungen" zeigen.

(APA)