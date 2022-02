Queen sagt virtuelle Termine ab

Aufgrund ihrer Corona-Erkrankung und „leichten erkältungsähnlichen Symptomen“ sagt Queen Elizabeth II. ihre virtuellen Termine ab.

Wegen ihrer Corona-Erkrankung hat Queen Elizabeth II. ihre für Dienstag geplanten Termine abgesagt. „Da Ihre Majestät weiter leichte erkältungsähnliche Symptome verspürt, hat sie entschieden, ihre geplanten virtuellen Verabredungen heute nicht wahrzunehmen“, sagte ein Palastsprecher am Dienstag. Die 95-Jährige werde aber weiter „leichte Aufgaben“ ausführen. Über die weiteren Termine in den kommenden Tagen werde kurzfristig entschieden, meldete die Nachrichtenagentur PA.

Milde Symptome

Der Palast hatte die Corona-Erkrankung der Queen am Samstag öffentlich gemacht. Das Staatsoberhaupt spüre „milde, erkältungsähnliche Symptome“, wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter „leichte Aufgaben“ ausführen, hieß es am Wochenende. Es gilt als sicher, dass die Queen drei Mal gegen Corona geimpft wurde.

Zuvor waren auch ihr Sohn Thronfolger Prinz Charles, und seine Ehefrau Herzogin Camilla positiv auf das Virus getestet worden. Auch mehrere Beschäftigte der royalen Residenz Schloss Windsor sind nach BBC-Informationen infiziert.

In den vergangenen Tagen haben auch andere Schlagzeilen, neben der Erkrankung der Queen, das Hause Windsor heimgesucht. Die außergerichtliche Einigung von Prinz Andrew und seiner Klägerin Virginia Giuffre oder Ermittlungen in der Stiftung von Prinz Charles sorgen derzeit für keinen guten Auftritt des Königshauses.

(APA/red)