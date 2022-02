Wirbel um Kilger-Investments in der Steiermark

Steirerwein ist insolvent. Die Eigentümer streiten über Ursachen. Probleme für den deutschen Investor gibt es auch durch die Insolvenz der Domäne Müller und bei der Schweinezucht La Gioia.

Zwischen dem steirischen Winzer Christian Reiterer und dem bayrischen Investor Hans Kilger kriselt es: Den beiden Unternehmern gehört zusammen die Steirerwein Produktion & Handel OG. Diese ist nun insolvent, doch um die Ursachen dafür und selbst darüber, wer den Insolvenzantrag eingebracht hat, wird gestritten. Am Dienstag teilten beide in Presseaussendungen ihre Sicht der Dinge mit. Es geht um angeblich nicht geflossene Investitionsgelder und "umgeleitete Umsätze".

Seit 2015 haben die beiden Weinbau-Unternehmer miteinander zu tun und 2018 haben sie sich auf einen Kooperationsvertrag geeinigt. Damit stieg Kilger bei Reiterers 1996 gegründeten Steirerwein als Miteigentümer ein. Das soll laut Reiterer über eine 50 Prozent-Schenkung erfolgt sein. Im Gegenzug sollten Investitionen in Millionenhöhe fließen. Doch die Geschäftsbeziehung lief offenbar nicht lange gut. Der Steirer sagt, dass Kilger im Mai 2020 den Kooperationsvertrag wieder gekündigt hat und er mit seiner Domaines Kilger GmbH & Co KG "trotz mehrmaliger Aufforderung" seinen Verpflichtungen aus dem Kooperationsvertrag nicht nachgekommen sei.

"Die Verbindlichkeiten der Steirerwein Produktion & Handel OG betragen laut Insolvenzantrag 2,24 Millionen Euro. Diesem Betrag stehen offene Forderungen in Höhe von 2,1 Millionen Euro sowie weiteren 200.000 Euro für getätigte Bestellungen für Sekt an die Domaines Kilger GmbH & Co KG gegenüber. Also ein Gesamtbetrag an offenen Forderungen von 2,3 Millionen Euro, die bis dato von der Domaines Kilger GmbH & Co KG nicht beglichen wurden und den Insolvenzantrag unumgänglich machte", hieß es in der Aussendung von Reiterer.

Reiterer: Bin schockiert

Der steirische Unternehmer sei enttäuscht und er sei zum Handeln gezwungen gewesen: "Ich bin vom Verhalten des ehemaligen Vertragspartners Hans Kilger schockiert und kann eine zukünftige Geschäftsbeziehung kategorisch ausschließen." Vertraglich festgelegte sowie vereinbarte Ziele seien seitens Kilger nicht realisiert und getätigte Investitionen nie einer entsprechenden Nutzung zugeführt worden. Reiterer selbst und das Weingut Reiterer seien vom Insolvenzverfahren übrigens nicht betroffen.

Ganz anders sieht es dagegen der bayrische Investor und er kontert die Vorwürfe: Die Domaines Kilger habe Reiterer und Steirerwein 2015 "vor einer dramatischen finanzielle Schieflage bewahrt". Wahlsteirer Kilger sagte: "Wir haben in den letzten Jahren nachweislich in Millionenhöhe in den laufenden Betrieb in der Region sowie den Ausbau der gemeinsamen Geschäftstätigkeiten mit Christian Reiterer investiert. Von Beginn an war unser Engagement darauf ausgerichtet, die wirtschaftliche Tragfähigkeit sowohl von Reiterer als auch von Steirerwein zu erhalten."

Kilger habe bis zuletzt versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Zusammenarbeit fortzusetzen. "Aufgrund zu Tage getretener unüberbrückbarer wirtschaftlicher und persönlicher Differenzen haben wir uns dazu entschlossen, alle notwendigen Schritte einzuleiten, um die Kooperation zu beenden. Konkret geht dem eine massive unternehmerische und menschliche Verfehlung seinerseits voran: Seit einem Jahr werden die Umsätze des größten Kunden, einer namhaften international tätigen Lebensmittelkette (es handelt sich um Rewe, Anm.), von Steirerwein in ein von ihm geführtes Unternehmen umgeleitet." Er habe entgegen seiner Pflichten und widerrechtlich gehandelt, weshalb man im Vorjahr diverse gerichtliche Schritte einleiten habe müssen. Die von Reiterer getätigten Vorwürfe würden damit nicht der Wahrheit entsprechen.

Kilger betonte, dass die getroffenen Maßnahmen eine juristische Sackgasse vermeiden würden. Für die drei betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wolle man eine Lösung finden. Schäden für am Projekt Beteiligte bedauere man. Der Insolvenzantrag sei übrigens am 8. Februar 2022 von der Domaines Kilger eingebracht worden. Die Kreditschützer von AKV, KSV1870 sowie Creditreform haben am Dienstag die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Steirerwein bestätigt. Es wurden Passiva von rund 2,24 Millionen Euro genannt, Aktiva seien noch nicht bekannt. Knapp 50 Gläubiger sind betroffen.

Kilger: Menschlich enttäuscht

Der Investor aus Deutschland zeigte sich ebenfalls enttäuscht, lasse sich aber nicht entmutigen: "Der Glaube an die gemeinsame Vision hat uns dazu bewogen, den jeweiligen Partner mit einem Vertrauensvorschuss auszustatten. Bei einer Vielzahl an Beteiligungen an Unternehmen in der Steiermark geht dieses Konzept erfolgreich auf. Nun haben wir - mit Müller, La Gioia und eben Steirerwein - drei Projekte, die wirtschaftlich fehlgeschlagen sind. Wir wurden in diesen Fällen menschlich sehr enttäuscht." Man wolle nun die richtigen Schlüsse ziehen, sich aber nicht vom Wachstumskurs in der Steiermark und Österreich abbringen lassen.

Sowohl die Domäne Müller Gutsverwaltung und die E. u. M. Müller hatten vor einer Woche den Insolvenzantrag gestellt und wurden mittlerweile geschlossen. Kilger war über seine Unternehmen beteiligt. Hinzu kam am Wochenende ein Bericht in der "Kleinen Zeitung" (Samstag-Ausgabe): Darin hieß es, dass Kilger gegen seinen eigenen Betrieb eine Strafanzeige erstattet haben soll. Es geht um die La Gioia GmbH, ein oststeirischer Zuchtbetrieb für Mangalitza-Schweine, an dem Kilger erst seit September über die Schweizer Stern Capital Management AG mit 60 Prozent beteiligt ist.

Kilger selbst habe bei der Zucht die "Notbremse" gezogen, weil es schwerwiegende Missstände gegeben habe. Tierquälerei steht im Raum. Er sei von den Betreibern "arglistig getäuscht" worden. Diese wehren sich aber laut dem Bericht: Mit dem Beteiligungsvertrag aus dem Jahre 2021 habe sich der Investor verpflichtet, "Millionenbeträge der Gesellschaft - in Form von Darlehen - zum Zwecke der Expansion und des Aufbaus der Gesellschaft, darunter auch Investitionen in Immobilien, zur Verfügung zu stellen". Diesen Verpflichtungen seien die Stern Capital bzw. Kilger "zum größten Teil aber nicht nachgekommen". Von zugesicherten 4 seien nur etwa 1,2 Millionen Euro geflossen.

(APA)