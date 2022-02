Das Trio aus dem BVT rund um Egisto Ott hatte jahrelang engen Kontakt zu Vertretern so gut wie aller politischer Parteien. Peter Pilz und sein "Zack Zack Zack" profitiert aktuell von den Chat-Nachrichten aus Michael Kloibmüllers Smartphone, die einer der drei BVT-Maulwürfe weiter gegeben hat. "Presse"-Chefreportertin Anna Thalhammer und Anna Wallner reden in dieser Folge über die Kontaktpersonen in den verschiedenen Parteien und Vorwürfe an die "Presse", mit dem Maulwurfakt vom bald beginnenden ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss abzulenken.

Zum Nachlesen: >>> Alle Details zum Maulwurfakt und alle Teile der Serie von Anna Thalhammer finden Sie hier.

Schnitt: Georg Gfrerer

Credits: ZiB/ORF, Puls24, ORF/GutenMorgenÖsterreich

Text Intro: Oliver Pink/Anna Wallner

Alle weiteren Podcast-Folgen finden Sie unter https://www.diepresse.com/Podcast

Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com

„Presse Play - Was wichtig wird" ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er erscheint fünf Mal die Woche, von Dienstag bis Samstag, jeden Morgen um 6 Uhr.

Gastgeberin/Host: Anna Wallner.

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/Aaron Olsacher/ www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.