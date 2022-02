Software AG will Wachstum mit Zukäufen beschleunigen

Deutscher Konzern hat Übernahmeziele im Bereich Datenintegration, Datenaufnahme und Hyper-Automatisierung im Fokus.

Die deutsche Software AG will das schleppende Wachstum künftig auch mit Zukäufen anschieben. Es seien bereits Kandidaten identifiziert worden - in den Bereichen Datenintegration, Datenaufnahme und Hyper-Automatisierung, sagte Firmenchef Sanjay Brahmawar am Dienstag anlässlich des Kapitalmarkttages zu Journalisten. Viele der in Frage kommenden Firmen seien aus Nordamerika. Ob eine Übernahme noch heuer erfolgen werde, wollte er nicht sagen.

Die Private-Equity-Firma Silver Lake hatte im Dezember eine Wandelanleihe in Höhe von 344 Millionen Euro gezeichnet, die letztlich in eine Software-AG-Beteiligung von zehn Prozent umgetauscht werden kann. Die Software AG verfüge über eine robuste Bilanz, sagte Finanzchef Matthias Heiden, ließ aber offen, wie viel das MDAX-Unternehmen für einen Zukauf auf den Tisch legen würde.

Die Software AG hat sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt. Das Geschäft ist stärker auf die Cloud ausgerichtet und damit auf wiederkehrende Umsätze durch Abonnements statt Lizenzen, die einmalig bezahlt werden. Nun soll die Umstrukturierung - auch ohne Zukäufe - Früchte tragen. Bis 2023 soll die Umsatzmilliarde geknackt werden und die operative Ergebnismarge zwischen 25 und 30 Prozent liegen.

"Aufgrund der dynamischen Entwicklung unserer organischen Wachstumstreiber bin ich zuversichtlich, dass wir zügig in Richtung unserer Ziele für das Jahr 2023 vorankommen werden", sagte Heiden. Allerdings ist es noch ein weiter Weg. Im vergangenen Jahr stagnierten die Erlöse bei knapp 834 Millionen Euro und die operative Ergebnismarge fiel - auch wegen Investitionen in den Umbau - auf 19,6 Prozent.

(APA/Reuters)