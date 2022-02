Bargeld ist doch kein Konzept von gestern

Scheint doch so zu sein, dass Bargeld auch ein Stück Schutz vor behördlicher Willkür garantiert.

Kontensperren für Demonstranten: Gruselig, was alles geht.

Mit der Angst vor der Bargeldabschaffung zwecks totaler finanzieller Kontrolle der Staatsbürger machen in letzter Zeit ja eher ultrarechte Verschwörungstheoretiker Stimmung. Wieso sollte auch eine westliche Demokratie darauf aus sein, totalen Zugriff auf die Vermögen von einfachen Menschen zu bekommen? Oder diesen gar zur materiellen Vernichtung von politisch unliebsamen Leuten einzusetzen? In Xi´s China vielleicht. Oder in Putins Russland. Aber doch nicht im Westen, dieser Ansammlung von liberalen, demokratischen Rechtsstaaten.

Sehen Sie das auch so? Dann lassen Sie uns noch einmal rekapitulieren, was vorige Woche im Kanada des Premierministers Justin Trudeau, eines globalen Helden der Linksliberalen, passiert ist. Dort hat sich der Regierungschef gegen ausufernde Trucker-Proteste nicht mehr anders als mit der Verhängung des Notstands zu helfen gewusst. Was natürlich das gute Recht einer Regierung ist, wenn Proteste staatsgefährdend aus dem Ruder laufen.