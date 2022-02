Deutscher Gasverband bedauert Stopp von Nord Stream 2

Russland sei in den vergangenen 50 Jahren stets ein zuverlässiger Energielieferant gewesen.

Die Gasbranche in Deutschland erkennt keine Anzeichen für Lieferengpässe aus Russland und bedauert zugleich die auf Eis gelegte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. "Von Seiten unserer Mitglieder hören wir aktuell keine Meldungen, dass Russland seine Verpflichtungen gegenüber den Vertragspartnern nicht erfüllt", sagte Timm Kehler, Geschäftsführer des Verbands "Zukunft Gas", am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Russland sei in den vergangenen 50 Jahren - auch im Kalten Krieg - stets ein zuverlässiger Energielieferant gewesen. Als Reaktion auf das russische Vorgehen in der Ukraine hat die deutsche Regierung die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 auf Eis gelegt. Dies sei zu bedauern, sagte Kehler. "Die Pipeline leistet einen Beitrag zur Schließung der wachsenden Importlücke in Europa." Diese Lücke könne auch mit neuen LNG-Flüssiggasterminals nur zum Teil und zu höheren Kosten gefüllt werden. "Und selbstverständlich treffen die Sanktionen gegen Nord Stream 2 auch die europäischen Projektpartner."

