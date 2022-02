63 Tote nach Explosion nahe Goldmine in Burkina Faso

(c) REUTERS (Stringer)

Bei einer Explosion nahe einer Goldmine im Westen Afrikas wurden mehr als sechzig Menschen getötet, siebzig weitere sind verletzt. Sprengstoff könnte sich entzündet haben, vermuten Behörden.

Nach einer heftigen Explosion in der Nähe einer Goldmine im westafrikanischen Burkina Faso kamen mindestens 63 Menschen ums Leben. Rund 70 Menschen seien teils schwer verletzt, teilte ein Justizbeamter am Dienstag mit. Der Unfall hatte sich am Montag im Dorf Gbomblora nahe der Hauptstadt der Region Sud-Ouest und der Provinz Poni Gaoua ereignet. Zunächst hatten Behörden von 59 Toten gesprochen.

Eine Untersuchung zur Ursache der Explosion wurde bereits eingeleitet. Behörden vermuteten, dass sich Sprengstoff in einer Goldwaschanlage entzündet haben könnte. Eine Person sei am Dienstag in Untersuchungshaft gekommen.

Zweite Explosion in dieser Region

Erst vergangenen Monat waren im Nachbarstaat Ghana bei einer ähnlichen Explosion 17 Menschen getötet und 59 verletzt worden. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen, der in einer Goldmine eingesetzt werden sollte, war mit einem Motorrad und einem weiteren Fahrzeug in der Nähe eines Transformators kollidiert. Burkina Faso und Ghana gehören zu den größten Goldproduzenten Afrikas.

(APA)