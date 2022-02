Chinas fragiles Ukraine-Dilemma

Pekings Beziehungen zu Moskau sind zwar gut wie noch nie. Dennoch wird China im Zuge des Ukraine-Konflikts keinen Bruch mit dem Westen riskieren.

China übt sich in demonstrativer Zurückhaltung. Als sich Außenminister Wang Yi am Dienstag an die Öffentlichkeit wendet, schwingt aus jeder seiner Silben die Bemühung mit, einen delikaten Drahtseilakt zu vollbringen: Alle Seiten sollen angesichts der sich „verschlechternden“ Lage in der Ukraine „Differenzen durch Dialog und Verhandlungen“ lösen, sagte Chinas Spitzendiplomat. Und bereits am Wochenende stellte er bei der Münchener Sicherheitskonferenz klar: Man sei zwar gegen eine Osterweiterung der Nato, jedoch auch für den Schutz der territorialen Integrität der Ukraine.

Solch eine diplomatische Rhetorik mag überraschend erscheinen für eine Regierung, die erst zu Beginn des Monats den russischen Präsidenten Wladimir Putin als ersten Staatschef seit über zwei Jahren in Peking begrüßt hat. Tatsächlich sind die bilateralen Beziehungen zwischen Peking und Moskau dieser Tage auf einem historischen Rekordhoch: Beide Staaten eint das Interesse, einen Gegenblock zu der von den USA angeführten Weltordnung zu bilden. Und dennoch zeigt die jetzige Ukraine-Krise ganz deutlich auf, dass die „nicht enden wollende“ Kooperation zwischen den zwei Ländern sehr wohl ihre Grenzen hat. Fest steht: Eine russische Invasion in der Ukraine wäre ganz und gar nicht im Sinne der Volksrepublik China.