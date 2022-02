Boris Johnson lässt Oligarchen-Vermögen einfrieren Großbritannien

In London liegt besonders viel russisches Geld. Doch die britische Regierung hat Russland nur mit minimalen Sanktionen abgestraft.

Die britische Regierung hat auf die russische Aggression in der Ukraine mit einem eher verhaltenen Paket von Sanktionen reagiert. Premierminister Boris Johnson kündigte am Dienstagnachmittag an, fünf russische Banken und drei Oligarchen auf eine schwarze Liste zu setzen. Ab sofort ist es britischen Institutionen verboten, mit diesen Geldhäusern und Personen Geschäfte zu machen, was bedeutet, dass ihre Anlagen in Großbritannien im Prinzip eingefroren sind.

Dies sei „die erste Tranche“ von Sanktionen, die die Regierung zu verhängen bereit sei, sagte Johnson in seiner Ansprache vor dem Unterhaus. Er verurteilte den Einmarsch von russischen Truppen in der Ostukraine mit scharfen Worten und sprach von einer „Invasion“. Er warnte, dass man sich für „die nächsten Schritte in Putins Plan“ vorbereiten müsse, und er behalte sich vor, weitere Sanktionen zu verhängen, sollte Russland die Situation weiter eskalieren.