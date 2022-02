Großinvestor Siegfried Wolf verliert Gemeindewohnung

Mangels „begründetem Wohnbedarf“ muss Unternehmer Siegfried Wolf mit Ende Februar seine Gemeindewohnung in Wien zurückgeben.

Der Großinvestor Siegfried Wolf, dessen ungewöhnlicher Steuernachlass Ende des letzten Jahres Fragen aufwarf, muss seine Wohnung in einem Gemeindebau in Wien-Favoriten, dem zehnten Bezirk, zurückgeben. Grund dafür sei der nicht „begründete Wohnbedarf“, das geht aus einem Online-Artikel der Kronenzeitung am Dienstag hervor. Die Wohnung habe er demnach Ende der 1970er-Jahre als Lehrling bekommen. Mittlerweile ist Wolf ein - vor allem in der Politik - gut vernetzter Unternehmer und Großinvestor. Der Mietvertrag der Wohnung soll mit Ende Februar beendet sein.

Hätte Wolf die Wohnung als Hauptwohnsitz genutzt, hätte er sie auch weiterhin behalten können. Das liege an dem formulierten Ziel der sozialen Durchmischung im Gemeindebau. Da Wolf an der Adresse jedoch keinen Hauptwohnsitz angemeldet hatte, hat Wiener Wohnen ihn nun dazu aufgefordert, das Quartier aufzugeben. Über die Jahre waren laut Kronenzeitung immer wieder Verwandte des Investors an der Adresse gemeldet.

(APA)