Über den Überlebenskampf des Mittelstands

AFP via Getty Images

Eine Investorengruppe sichert das Überleben des niederösterreichischen Bahnausstatters Seisenbacher. Die Geschichte zeigt exemplarisch, dass die Krise für viele Mittelständler noch nicht überwunden ist.

Für Werner Pumhösel war der gestrige Dienstag so etwas wie eine „Wiedergeburt“, wie er selbst sagt. Die letzte Tagsatzung beim Insolvenzgericht ebnete den Weg für einen Neustart der Firma Seisenbacher in Ybbsitz im niederösterreichischen Mostviertel. 84 Jobs sind gerettet. Das 1934 gegründete Unternehmen hat diese Krise überlebt. Hauchdünn, wie Geschäftsführer Pumhösel berichtet.

Und stimmt es, was Wirtschaftsprüfer, Investoren und Gläubigerschützer berichten, stehen viele einst solide heimische Produktionsbetriebe „hauchdünn“ vor dem Ende. Viele haben Lockdown, Produktionsstopps und stornierte Aufträge gerade noch verkraftet, doch Lieferengpässe und massiv gestiegene Rohstoff- und Energiepreise geben ihnen nun den Rest. Genauso erging es dem Familienunternehmen Seisenbacher. Seine Geschichte steht exemplarisch für viele mittelständische Industriebetriebe.

Unternehmen wie Seisenbacher werden in Österreich gern als „Nischenkaiser“ bezeichnet. Die Firma hat sich bei der Ausstattung von Zug-, U-Bahn- und Straßenbahngarnituren international einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Alle großen Hersteller von Siemens über Alstom bis Stadler setzten auf das Know-how aus dem Mostviertel. Schließlich wird in einem modernen Waggon immer mehr Technologie verbaut, wie Deckensysteme mit Klimaführung, Belüftung, Kameras, Mikrofonen, und Beleuchtung, Sitz- und Tischsysteme, Trennwände und Gepäckaufbewahrungssysteme. Genau das ist das Metier von Seisenbacher. Und das Unternehmen profitierte davon, dass die Ausstattung im Bahnbau immer komplexer wurde. „Wir wuchsen in etlichen Jahren um 30 bis 40 Prozent“, erzählt Pumhösel.