Wer wird jetzt noch von der Schule nach Hause geschickt?

Auch bei mehreren Covid-Fällen werden Klassen nicht mehr automatisch geschlossen. Die Gesundheitsbehörden suchen wieder Kontaktpersonen.

Die Omikron-Variante greift an den Schulen um sich – doch auch hier werden die Regeln nach und nach gelockert. Mit Beginn dieser Woche fiel die Maskenpflicht am Sitzplatz, ab nächster Woche wird es selbst bei mehreren Coronafällen in der Klasse keinen automatischen Wechsel ins Distance-Learning mehr geben. Das kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag an. Doch was ändert sich dadurch konkret? Wird es gar keine Klassenschließungen mehr geben?

Die Schüler sollen jedenfalls weniger oft in den Fernunterricht nach Hause geschickt werden. In den vergangenen Monaten kam das häufig vor. Das lag an einer vereinfachten und relativ rigorosen Regel: Tauchten innerhalb von drei Tagen mehr als zwei Coronafälle auf, wurde die gesamte Klasse in den Fernunterricht geschickt – und zwar für mindestens fünf Tage. Das verordnete die Bildungsdirektion. Damit ging sie quasi über die Anordnung der Gesundheitsbehörden hinaus.