Wolodymyr Selenskij: Putins Gegenspieler in Kiew

Der ukrainische Präsident, ein ehemaliger Schauspieler und Shootingstar, manövriert sein Land im Konflikt mit Russland. Er muss nicht seine erste Krise bewältigen, aber die schwerste.

Mitternacht war vorüber, als sich Wolodymyr Selenskij in der Nacht auf Dienstag in einer knappen TV-Ansprache an die verunsicherte Nation wandte. Der ukrainische Präsident verurteilte die Eskalation durch Russland, die das Aus für das Minsker Abkommen besiegelte. Wie seit Wochen appellierte er jedoch an seine Landsleute, kühlen Kopf zu bewahren. Zugleich richtete er sich an die Verbündeten: „Wir erwarten klare und effektive Schritte der Unterstützung von unseren Partnern.“ Nun werde sich zeigen, „wer unser wirklicher Freund ist – und wer Russland nur mit Worten einzuschüchtern sucht“.

An Aufwiegelung war Selenskij, von Wladimir Putin als Marionette der USA verhöhnt, auch Stunden später bei der Pressekonferenz im Kiewer Marienpalast mit Estlands Präsidenten nicht interessiert: „Wir glauben daran, dass es keinen großen Krieg gegen die Ukraine geben wird.“ Er erwägt lediglich den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Moskau.

Zweckoptimismus des Komikers?

Ist der 44-jährige Ex-Schauspieler und Komiker, der seit Wochen im Rampenlicht der Weltpolitik steht und bei dem sich Staatschefs und Außenminister die Klinke in die Hand geben, von Zweckoptimismus geleitet? Liegt es an der Unerfahrenheit des Newcomers, seit nicht einmal drei Jahren im Amt, dass er stets vor Panikmache warnt und neulich sogar US-Präsident Joe Biden zum spontan ausgerufenen „Tag der Einheit“ nach Kiew einlud, als ringsum das Kriegsgeschrei immer lauter wurde? Demonstrativ trägt er Gelassenheit zur Schau. „Panik ist der beste Freund unserer Feinde.“ Ihm ging es nicht zuletzt darum, Chaos und Massenflucht, den Absturz der Währung und den Kollaps der Wirtschaft zu vereiteln.