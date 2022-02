Sanktionen: So straft Europa Russland ab

(c) imago images/photothek (Janine Schmitz/photothek.de via www.imago-images.de)

Die EU zielt auf alle, die an der Anerkennung der Sezession in Donezk und Lugansk beteiligt sind. Der Stopp für Nord Stream 2 zeigt zudem, wie tief der Riss zwischen Westen und Kreml ist.

Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen fast alle Abgeordneten des russischen Parlaments sowie drei Dutzend russische Beamte und Offiziere, eine totale Wirtschaftsblockade der abtrünnigen „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk, zudem ein Verbot des Handels mit russischen Staatsanleihen und Einschränkungen der russischen Banken beim Zugang zum EU-Finanzmarkt: Die erste Welle an Sanktionen der Europäischen Union wegen der völkerrechtswidrigen Anerkennung dieser beiden separatistischen ukrainischen Regionen durch Russland wurde am Dienstag mit bemerkenswert geringem Widerstand der traditionell russlandfreundlichen Mitgliedstaaten Ungarn, Österreich, Italien und Deutschland auf Schiene gebracht. „Die Dynamik ist jetzt eine andere“, sagte ein EU-Botschafter zur „Presse“ mit Hinweis auf die aggressive Rede des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, in der er am Montagabend der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hatte. „Niemand kann es sich jetzt leisten, das aufzuhalten. Da stünde man auf der falschen Seite der Geschichte.“

Scholz überraschte alle

Doch die geopolitisch wirksamste Entscheidung fiel nicht in Brüssel, sondern zur Mittagszeit in Berlin. Anlässlich eines Arbeitstreffens mit dem irischen Regierungschef, Micheál Martin, erwähnte Bundeskanzler Olaf Scholz beinahe en passant, dass seine Regierung das Genehmigungsverfahren für die von Russland betriebene Gaspipeline Nord Stream 2 beende. „Die Lage ist heute eine grundlegend andere“, sagte der SPD-Vorsitzende mit Verweis auf den Völkerrechtsbruch Russlands. Er habe das Bundeswirtschaftsministerium angewiesen, dessen Bericht über die Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Ein einfacher verwaltungsrechtlicher Kniff, der Schockwellen bis in den Kreml auslöste. „Na ja. Herzlich willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro Kubikmeter Gas zahlen werden!“, twitterte der vormalige russische Ministerpräsident Dmitrij Medwedjew, der Putins Stuhl als Präsident eine Amtszeit lang warm gehalten hatte, gleich in mehreren Sprachen.