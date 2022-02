Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Sowohl Russland, als auch die Vereinten Nationen ziehen ihr Personal zurück.

Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage in der Ukraine ziehen Russland und die Vereinte Nationen (UNO) nicht unbedingt notwendiges Personal aus dem Land ab. „Für den Schutz ihres Lebens und der Sicherheit, hat die russische Führung die Entscheidung über die Evakuierung des Personals der russischen Auslandsvertretungen in der Ukraine getroffen“, hieß es vonseiten des russischen Außenministeriums am Dienstagabend in Moskau. Das solle „in sehr naher Zukunft“ umgesetzt werden.

Das betreffe die Botschaft in Kiew und die Generalkonsulate. Zuvor hatten bereits westliche Länder angesichts eines befürchteten russischen Einmarsches in der Ukraine Personal reduziert oder komplett abgezogen. Anders als der Westen hat Russland wiederholt betont, eine Kriegsgefahr eher von ukrainischer Seite zu sehen. Moskau behauptet, Kiew könne versuchen, sich die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk mit Gewalt zurückzuholen und kritisiert die Ausstattung der Ukraine mit modernen Waffen durch den Westen.

Nun beklagte das Außenministerium in Moskau, russische Diplomaten seien in der Ukraine immer wieder „Angriffen und Provokationen“ ausgesetzt gewesen. Russland hatte am Montag Luhansk und Donezk unter massiven internationalen Protest anerkannt.

UNO zieht ebenfalls Personal ab

Auch die Vereinten Nationen ziehen ihr nicht unbedingt notwendiges internationales Personal aus der Ukraine ab. Dennoch werde die UN-Mission in der Ukraine ihre Aktivitäten „insbesondere im Osten des Landes“ fortsetzen, versicherte eine UN-Sprecherin am Dienstag in Genf. „Wir sind weiterhin voll einsatzfähig.“

Nach Angaben der Sprecherin haben die Vereinten Nationen 1510 Mitarbeitende in der Ukraine, davon 149 internationale. In den selbst erklärten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk im Osten des Landes arbeiten demnach rund 100 UN-Mitarbeiter.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagabend die Unabhängigkeit der Separatistengebiete anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angekündigt. Weil seit Wochen Zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert sind, fürchten Kiew und westliche Staaten einen Großangriff.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hält sich bereit, um im Falle einer Eskalation Kriegsflüchtlinge zu versorgen. „Die Situation bleibt unvorhersehbar“, sagte eine UNHCR-Sprecherin. Bisher seien aber keine Bevölkerungsbewegungen festgestellt worden.

(APA)