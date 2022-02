WM-Playoff in Russland? Polen ruft Fifa an

Im Fußball regt sich Widerstand gegen Spiele in Russland, es betrifft Champions League und WM-Playoff. Der Schwimmverband Fina sieht wie die Uefa noch keinen Grund zur Absage. Der Handballverband EHF reagiert - man spielt vorerst nicht in der Ukraine.

Der polnische Fußball-Verband sieht mit Blick auf das WM-Play-off-Spiel gegen Russland in Moskau dringenden Klärungsbedarf. Laut PZPN solle der Weltverband FIFA die offenen Fragen im Zusammenhang mit der Organisation des Spiels am 24. März regeln. Es gehe darum, optimale Bedingungen für die Vorbereitung und Leistung bei internationalen Spielen zu schaffen.

Der polnische Verband betonte, dass politische Entscheidungen wie die Verhängung möglicher Sanktionen gegen die Russische Föderation in den Händen staatlicher Behörden und internationaler Gremien verbleiben. Man sei sich aber auch einer "potenziellen Bedrohung im Zusammenhang mit der aktuellen Situation bewusst."

Russland hatte das Heimrecht gegen Polen für das Play-off-Halbfinale zugesprochen bekommen. Der Sieger kämpft anschließend am 29. März gegen Schweden oder Tschechien um ein WM-Ticket und hat ebenfalls Heimrecht.

Im Blick auf internationale Spiele des russischen Meisters Zenit St. Petersburg teilte die UEFA mit, sie sei in engem Kontakt mit den betroffenen Verbänden und Vereinen. "Derzeit ist vorgesehen, dass alle Spiele wie geplant stattfinden", hieß es. Zenit trifft am 24. Februar im Europa-League-Rückspiel in Spanien auf Betis Sevilla.

Die Ruhe im Schwimmbecken

Trotz des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine will der Weltschwimmverband FINA an der Kurzbahn-WM Ende des Jahres im russischen Kasan festhalten. "Derzeit gibt es keine Pläne für eine Änderung des aktuellen Wettkampfplans", erklärte ein Sprecher am Dienstag in Lausanne. Man werde "weiterhin mit den Organisatoren in Kasan in Kontakt bleiben" und die Situation in Russland und der Ukraine genau beobachten.

Die Kurzbahn-WM in Kasan ist vom 17. bis 22. Dezember angesetzt.

Handballer sagen Spiele in der Ukraine ab

Die Europäische Handball-Föderation wird wegen der eskalierenden Situation in den kommenden vier Wochen keine internationalen Spiele in der Ukraine ausrichten. So soll Männermeister Motor Saporoschje seine beiden Heimspiele in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1. März) und den FC Barcelona (3. März) in neutraler Halle im slowakischen Presov spielen.