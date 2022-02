Biden kündigt US-Sanktionen gegen Russland an

Am Dienstagabend hält US-Präsident Joe Biden eine Rede zu weiteren Sanktionen gegen Russland. Diese sollen ihm zufolge „sehr viel weiter“ gehen, als noch 2014.

Die Lage in der Ukraine spitzt sich immer weiter zu und Putin plane noch viel weiter zu gehen, ist US-Präsident Joe Biden überzeugt. „Wir glauben nach wie vor, dass Russland bereit ist, deutlich weiterzugehen und einen massiven Militärschlag gegen die Ukraine zu starten, sagt der US-Präsident bei seiner Ansprache in Washington am Dienstagabend. Die USA werden deshalb Sanktionen verhängen, die „sehr viel weiter“ gehen als jene vom Jahr 2014. Diese seien mit Verbündeten klar abgestimmt und betreffen unter anderem auch finanzielle Institutionen. Mit Deutschland sei etwa abgestimmt, dass die Gaspipeline Nordstream 2 nicht vorangetrieben werde.

Die Strafmaßnahmen werden sich gegen zwei große Banken - die VEB Bank und die Militärbank - gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin richten, wie Biden ankündigte. Die erste Tranche an Finanzsanktionen soll bereits morgen in Kraft treten.

„Beginn einer Invasion“

Biden bezeichnete Moskaus Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und die geplante Entsendung russischer Truppen in die ostukrainischen Gebiete als „Beginn einer Invasion“ in die Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin liefere „eine Begründung für die gewaltsame Einnahme weiterer Gebiete“, sagte Biden am Dienstag bei seiner Ansprache im Weißen Haus in Washington.

Biden kündigte zu den Sanktionen auch weitere militärische Hilfe und Truppenverlegungen an. „Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in der Zwischenzeit weiterhin Verteidigungshilfe leisten, und wir werden unsere NATO-Verbündeten weiterhin stärken“, sagte Biden, „Ich habe zusätzliche Bewegungen von US-Streitkräften und -Geräten genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind.“ Es gäbe aber immer noch Zeit, das „Worst Case Szenario“ zu verhindern. Was auch immer Putin als nächstes tun möge, die USA würden eine klare Antwort liefern.

Dennoch sei er bereit für eine diplomatische Lösung. „Wenn alles gesagt und getan ist, werden wir Russland nach seinen Taten und nicht nach seinen Worten beurteilen“, sagte Biden. „Die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und Partner sind weiterhin offen für Diplomatie. Wenn sie ernst gemeint ist“, sagte Biden. Ob er weiterhin bereit sei, Russlands Präsident Wladimir Putin zu treffen, ließ es offen. Einem möglichen Treffen hatte er am Wochenende unter der Bedingung zugestimmt, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiert.

(APA/red)