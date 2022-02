Wo überall Russen wohnen und welche Krisen sie durchlebten

In vielen ehemaligen Sowjetrepubliken fanden in den vergangenen Jahrzehnten bewaffnete, opferreiche Konflikte statt. Doch nicht nur dort erhebt Russland den Anspruch, Schutzmacht zu sein.

Russland argumentiert in der Ukraine-Krise unter anderem damit, dass es die in den Separatistenregionen lebenden Russen schützen muss. Unabhängig von dem aktuellen Konflikt zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken hat die russische Führung bereits 2003 den Anspruch erhoben, Schutzmacht der im Ausland lebenden Russen zu sein. Hintergrund ist, dass beim Zerfall der Sowjetunion 1991 rund 17 Millionen Russen nicht in Russland selbst, sondern in anderen, dann unabhängigen Teilrepubliken lebten. 2010 wurde die Militärdoktrin so erweitert, dass das russische Militär zum Schutz von Russen in anderen Staaten eingesetzt werden darf, was Interventionen legitimieren soll.

In den von prorussischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Gebieten um Luhansk und Donezk hat Russland in den vergangenen Monaten massenweise russische Pässe ausgegeben. Es gibt aber auch in einigen anderen Staaten wie etwa im Baltikum die Sorge, dass Putin ähnliche Wege gehen könnte. So etwa in Estland, wo der Anteil der russisch-sprachigen bzw. -stämmigen Bevölkerung knapp 25 Prozent beträgt - gleich hoch, wie in Lettland. Darüber hinaus macht der lettische Außenminister Edgars Rinkevics ähnliche Beobachtungen, wie sie zuletzt aus der Ukraine gemeldet wurden: Man erlebe russische Propaganda, die sich gezielt an diese Menschen richte, sagt er gegenüber Reuters.

In Litauen liegt der Anteil Russischstämmiger bei unter sechs Prozent. Wie in Lettland betont man aber, sich der Loyalität dieses Bevölkerungsteils sicher zu sein. Ebenso gestalte sich die Lage in Georgien, heißt es, wo der Anteil der russischen Volksgruppe mit 1,5 Prozent allerdings weit geringer ist. Nach einem kurzen Krieg gegen Georgien 2008 hatte Russland aber die Regionen Abchasien und Südossetien als unabhängigen Staat anerkannt.

Deutlich höher, mit rund 18,4 Prozent, ist der Anteil der Russen in Kasachstan. Ein Großteil von ihnen lebt im Norden, weshalb russische Ultranationalisten schon vor Jahren gefordert haben, den Landesteil Russland anzugliedern. In Moldawien unterstützt Russland mit seinem Militär bereits den abtrünnigen Landesteil Transnistrien. Der Anteil der Russischstämmigen an der gesamten Bevölkerung Moldawiens liegt nur bei gut vier Prozent - aber bei rund 30 Prozent in Transnistrien.

In Belarus wird der Anteil der russischstämmigen Bevölkerung auf etwas mehr als acht Prozent geschätzt - aber die deutliche Mehrheit der Bevölkerung spricht russisch.

Konflikte in früheren Sowjetrepubliken Unvergessen sind bei vielen Russen wie Nicht-Russen die bewaffneten Konflikte in früheren Sowjetrepubliken, die Tausende Menschenleben gekostet haben. Eine Erinnerungsstütze: UKRAINE: Auf den Sturz einer gewählten prorussischen Regierung in Kiew 2014 reagiert Russland mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Zudem unterstützt es prorussische Separatisten im Osten des Landes, gegen die Kiew seit 2014 militärisch vorgeht. Nach UN-Schätzungen kamen dabei bisher mehr als 14.000 Menschen ums Leben. Mit Abkommen von 2014 und 2015, unterzeichnet in der belarussischen Hauptstadt Minsk, versucht ein Quartett aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, den Konflikt zu beenden. Mit Russlands Anerkennung der Separatistenregionen Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten und der angekündigten Entsendung russischer Soldaten in die Ostukraine erreicht der Konflikt eine neue Dimension. GEORGIEN: Im August 2008 löst der fünftägige Krieg zwischen Russland und Georgien die bis dahin schwerste Krise zwischen Ost und West seit Ende des Kalten Krieges aus. Georgien verliert dabei endgültig die Provinzen Südossetien und Abchasien. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten sich Anfang der 1990er Jahre beide von Georgien losgesagt, danach kam es mehrfach zu bewaffneten Konflikten. Die abtrünnigen Regionen sind weiter von Russland abhängig, das ihre staatliche Souveränität anerkannt hat. EU und USA sehen die Gebiete aber weiter als Teil Georgiens an. BERG-KARABACH (NAGORNY-KARABACH): Zu Beginn der 1990er Jahre spaltet sich die vorwiegend von christlichen Armeniern besiedelte Region vom muslimisch geprägten Aserbaidschan ab. Zwischen den Ex-Sowjetrepubliken kommt es zum Krieg mit rund 30.000 Toten, in dem Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet im Südkaukasus verliert. 2020 werden bei neuerlichen Kämpfen weitere 6500 Menschen getötet, Aserbaidschan holt sich große Teile des verlorenen Territoriums zurück. Im November 2020 vermittelt Russland ein Waffenstillstandsabkommen. TSCHETSCHENIEN: Die islamisch geprägte Teilrepublik im russischen Nordkaukasus gilt seit Jahrzehnten als Konfliktregion. Nach dem Ende der Sowjetunion verhindert Moskau ab 1994 eine Abspaltung des Gebiets in zwei Kriegen mit Zehntausenden Toten. Terroristen tragen den Kampf immer wieder nach außen - so bei der Geiselnahme in einer Schule in der nordossetischen Stadt Beslan 2004 mit Hunderten Toten. Radikale Islamisten streben weiterhin ein von Moskau unabhängiges Emirat an. KASACHSTAN: Zu Jahresbeginn 2022 wird Kasachstan von den schwersten Unruhen seit Jahren erschüttert. Die Proteste hatten sich an der von der Regierung zum Jahreswechsel verhängten Erhöhung der Preise für Autogas entzündet. Kasachstans autoritär regierender Präsident Kassym-Schomart Tokajew lässt sich bei der Niederschlagung der Proteste vom von Russland angeführte Militärbündnis OVKS unterstützen.

