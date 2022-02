ÖBB-Großauftrag für Schweizer Zugbauer Stadler auf Schiene

Der Verwaltungsgerichtshof in Wien gab trotz Einwänden eines Konkurrenten das Okay: Stadler wird 186 Doppelstockzüge an die ÖBB liefern. Die Rahmenvereinbarung umfasst ein Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Euro.

Der Schweizer Zugbauer Stadler darf nun doch 186 Doppelstockzüge an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) liefern. Nach einigen Unklarheiten zu der elektronischen Signatur von Stadler habe der Verwaltungsgerichtshof in Wien letztinstanzlich den Weg für den Auftrag freigemacht, teilten die Ostschweizer am Mittwoch mit.

Stadler kann somit einen weiteren Großauftrag sichern: Insgesamt sollen am Standort in St. Margrethen über 186 vier-, fünf- und sechsteilige Doppelstocktriebzüge des Typs KISS für die ÖBB gebaut werden. Die Rahmenvereinbarung laufe über zehn Jahre und umfasse ein Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Euro, heißt es weiter. Damit hat Stadler der ÖBB bis heute über 550 KISS verkauft.

Der letzte Auftrag stand allerdings auf der Kippe. Durch ein Gerichtsverfahren hat sich der Abschluss der Ausschreibung verzögert. Doch nun seien alle rechtlichen Hürden beseitigt und der Weg frei für den Abruf der ersten Fahrzeuge, schreibt Stadler.

Im Herbst hatte im Ausschreibungsverfahren zum ÖBB-Auftrag das österreichische Bundesverwaltungsgericht einen Rekurs von Konkurrent Alstom wegen eines Formfehlers gutgeheißen und den Zuschlag an den Ostschweizer Zughersteller für nichtig erklärt. Die ÖBB sah sich in der Folge gezwungen, den bereits an Stadler erteilten Zuschlag zu widerrufen. Dagegen wehrte sich Stadler nun mit Erfolg.

