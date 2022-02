34.409 Neuinfektionen, 2404 Hospitalisierte

Während die Infektionszahlen heute deutlich ansteigen, bleiben die Spitalszahlen relativ stabil. 2404 Erkrankte werden derzeit in den Krankenhäusern betreut, 196 davon auf den Intensivstationen.

Wie fast jeden Mittwoch steigen auch heute die Infektionszahlen wieder deutlich an. Die Ministerien melden heute 34.409 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 21.427, vor einer Woche noch 38.256 neue Fälle. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage sinkt trotz der hohen Zahl an Neuansteckungen auf 26.816. Auch bei der Sieben-Tages-Inzidenz setzt sich der Abwärtstrend fort. Die Inzidenz liegt heute bei 2101,4.

In den Krankenhäusern kommen heute fünf neue Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Erkrankung hinzu. Insgesamt werden nun 2404 Erkrankte stationär behandelt. Das sind um 172 mehr als noch vor einer Woche. Auf den Intensivstationen werden derzeit 196 Schwerkranke betreut, drei weniger als am Vortag.

Seit gestern sind 30 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche starben insgesamt 190 Infizierte. Seit Beginn der Pandemie gab es 14.661 Todesopfer zu beklagen.

Höchste Inzidenz in Niederösterreich

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet am heutigen Mittwoch das größte Bundesland. 7824 meldet neue Fälle werden in Niederösterreich gemeldet. In Wien gab es in den vergangenen 24 Stunden 7375 neue Ansteckungen, in Oberösterreich 5997, in der Steiermark 4432, in Salzburg 2611, in Vorarlberg 1542, in Kärnten 1451 und im Burgenland 799.

Niederösterreich ist mit 2296,6 derzeit auch jenes Bundesland mit der höchsten Inzidenz. In Oberösterreich beträgt die Inzidenz 2197,1, in der Steiermark 2102, in Vorarlberg 2101 und in Tirol 2084,5. Unter 2000 liegt die Inzidenz derzeit nur in Wien mit 1996,4, in Kärnten mit 1995,8 und im Burgenland mit 1587,1.

Derzeit verfügen 69,83 Prozent der Menschen in Österreich über einen gültigen Impfschutz.

(red.)