Mailands Modewoche startet

Armani, Versace, Prada und Gucci. Auf der Mailänder Fashion Week werden neben den ganz großen Namen auch Newcomer präsentieren. Insgesamt sind 69 Fashionshows geplant.

Die Modewelt blickt wieder gebannt nach Mailand: In der lombardischen Metropole hat die „Milano Moda Donna“ mit den Designerdefilees für die kommende Herbst- und Wintersaison begonnen. Prominente Modeschöpfer und große Shows werden erwartet.

Zwei Jahre nach Ausbruch der Coronavirus-Epidemie hofft die italienische Modewelt also auf den Neustart. 69 Events stehen auf dem Programm der bis kommenden Montag laufenden Showreihe. Die meisten davon sind Live-Schauen, neun Häuser präsentieren ihre Mode lieber weiterhin digital: Eine deutliche Verschiebung des Verhältnisses zugunsten der Live-Show. Bei den vorangegangenen Ausgaben und bei anderen Modewochen hat es wegen der Pandemie noch mehr digitale Veranstaltungen gegeben.

Altbekannte und Neulinge

Präsentieren wird sich die Top-Riege der italienischen Mode etwa mit Giorgio Armani, Versace, Prada und Gucci. Nach einigen Jahren der Abwesenheit werden auch die Brands Bottega Veneta, Diesel, Trussardi und Plein Sport wieder in Mailand präsent sein. Am Donnerstag werden die Defiles von Prada und Emporio Armani erwartet, am Freitag stehen dann Gucci, Etro, Versace und Tod's im Rampenlicht. Am Samstag folgen Dolce & Gabbana, Marni, Scervino und Bottega Veneta. Ebenfalls an diesem Samstag stellt dann der Wiener Designer Arthur Arbesser seine Kreationen vor. Der 39-Jährige ist schon seit Jahren ein Fixstern bei der Mailänder Modewoche. Star am Sonntag ist der Mailänder Modepapst Giorgio Armani.

Nach einer überwundenen Krise der Marke wird das toskanische Modehaus Roberto Cavalli in Mailand also wieder seine Kollektion zeigen. Das Unternehmen wird jetzt vom italienischen Designer Fausto Puglisi geführt. Zu den diesjährigen Debütanten zählt die Modemarke des Luxusautobauers Ferrari. Erstmals in der Geschichte des Autokonzerns wird bei der Mailänder Modewoche eine Ferrari-Kollektion vorgestellt. Entworfen wurde die Damenkollektion vom Designer Rocco Iannone.

Die Mailänder Modewoche will auch junge Talente fördern. So will das Haus Valentino auf seinem Instagram-Kanal @maisonvalentino die Show des jungen Designers Marco Rambaldi zeigen.

Zu den Brands, die in Mailand erstmals präsent sind, zählen neben Ferrari auch AC9, Ambush, Andreadamo, Aniye Records, Cormio, Husky, Palm Angels und Tokyo James. „Wir starten mit Enthusiasmus in die Modewoche, gestärkt von den positiven Resultaten der italienischen Mode bei den Ausfuhren. Die Exporte sind in den ersten zehn Monaten 2021 um 16,4 Prozent gestiegen“, berichtete Carlo Ferro, Präsident des italienischen Außenhandelsinstituts ICE.

