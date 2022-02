Leonardo DiCaprio investiert in französischen Champagner

Der Hollywoodstar hat eine Beteiligung am Champagner-Hersteller Telmont erworben.

Der Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat eine Beteiligung an dem französischen Champagner-Hersteller Telmont erworben. Das teilte Telmont-Mehrheitseigner Remy Cointreau mit. Das 1912 gegründete Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit bei der Produktion und dem Vertrieb seines Champagners. "Champagne Telmont ist entschlossen, seinen ökologischen Fußabdruck radikal zu verkleinern, angefangen beim Schutz der Artenvielfalt auf seinem Land bis hin zum Einsatz von 100 Prozent erneuerbarem Strom, was mich stolz macht, als Investor dabei zu sein", erklärte DiCaprio.

Traditionelle Luxusmarken versuchen zunehmend, durch Partnerschaften mit Stars eine jüngere Kundschaft anzusprechen. So kaufte sich der Louis-Vuitton-Konzern LVMH in die Champagner-Marke von Rapper Jay-Z ein. US-Sängerin Beyonce ist an der Sportmarke Ivy Park beteiligt.

(Reuters)