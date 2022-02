Henkel beobachtet Situation um Ukraine-Konflikt genau

Henkel sei seit mehr als 30 Jahren in Russland aktiv und beschäftige dort rund 2500 Menschen.

Henkel beobachtet die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt mit Sorge. Man beobachte die Lage genau und hoffe auf eine friedliche Beilegung des Konflikts, sagte der Chef des Konsumgüterkonzerns Carsten Knobel am Mittwoch. Henkel sei seit mehr als 30 Jahren in Russland aktiv und beschäftige dort rund 2500 Menschen. Der Umsatzanteil Russlands belaufe sich auf etwas unter fünf Prozent. In der Ukraine beschäftige Henkel rund 600 Mitarbeiter, der Umsatzanteil betrage hier weniger als ein Prozent. Henkel betreibe in der Ukraine vier Produktionsstätten.

(Reuters)