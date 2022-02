Mitreden: Sind die EU-Sanktionen gegen Russland zahnlos?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Eine Demonstration vor der russischen Botschaft in Berlin. • (c) imago images/Achille Abboud (Achille Abboud via www.imago-images.de)

Eine erste Welle an EU-Sanktionen ist auf Schiene, aber werden die Putin stoppen? Welche Maßnahmen fänden Sie angebracht? Diskutieren Sie mit!

Der Westen muss mit harten Sanktionen antworten, hieß es in den vergangenen Tagen immer wieder. Aber tun diese Sanktionen Russland wirklich weh? Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen Abgeordnete des russischen Parlaments, einige Beamte und Offiziere. Eine Wirtschaftsblockade der abtrünnigen "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk und ein Verbot des Handels mit russischen Staatsanleihen sowie Einschränkungen der russischen Banken beim Zugang zum EU-Finanzmarkt. Das ist die erste Welle an EU-Sanktionen, die nun auf Schiene gebracht wurden. Wie will man sie beurteilen?

„Pro-forma-Sanktionen wie bei der Annexion der Krim reichen nicht mehr aus“, schreibt Wolfgang Böhm im heutigen Leitartikel. „Hier geht es nicht bloß darum, wer die Vergangenheit nach eigenem Gutdünken interpretiert, sondern wer die Zukunft dieses Kontinents schreibt." Putin, so viel stehe fest, würde das gerne tun. Wolfgang Böhm weiter: „Und wer glaubt, es gehe ihm nur um den Frieden in der Ostukraine, ist naiv. Seine Erzählung endet nicht hier.“ Die EU habe keine Wahl, als ihr Drohpotenzial auszuschöpfen.

Die geopolitisch wirksamste Entscheidung fiel am Dienstag übrigens nicht in Brüssel, sondern in Berlin. Dort erwähnte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz beinahe en passant, dass seine Regierung das Genehmigungsverfahren für die von Russland betriebene Gaspipeline Nord Stream 2 beende. Die EU wirkt dagegen eher sanft. „Dass ein Teil der Sanktionen noch als Drohkulisse übrig bleibt, mag taktisch zu rechtfertigen sein. Letztlich wird es auch diese brauchen, um sich mit aller Kraft zur Wehr zu setzen“, so Böhm im Leitartikel.

Querschreiber Karl-Peter Schwarz sieht weniger Kampfpotenzial aufseiten des Westens: Der nächste Schritt Russlands werde die Annexion der ostukrainischen „Volksrepubliken“ sein. „Und der Westen wird sie hinnehmen, wie er sich mit der Annexion der Krim abgefunden hat.“ Was die Ukraine jetzt brauche, seien Waffen und Geld. Und die Nato dürfe der Ukraine „nicht die Mittel verweigern, sich selbst verteidigen zu können“.

Finanzexperte Eduard Steiner wiederum schreibt in einer Analyse, dass (zu diesem Zeitpunkt schrieb er noch: mögliche) Sanktionen die Wirtschaft in vielen Ländern treffen. Der Unmut bei europäischen Unternehmen sei groß. Und er zitiert Christoph Leitl, bis Ende 2021 Präsident der europäischen Wirtschaftskammer: „Wir Europäer zahlen die Rechnung aller Sanktionen gegen Russland“.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in unserem Liveticker. Dass Wladimir Putin die Unabhängigkeit der Separatistengebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannte, wurde in der „Presse“ bereits ausführlich kommentiert. Er verletze damit auf „schamlose Weise die Souveränität der Ukraine“, schrieb „Presse"-Außenpolitik-Chef Christian Ultsch. Ihn hörten Sie gestern auch in unserem Nachrichten-Podcast zur Lage.

