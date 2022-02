Elton Johns Privatjet musste notlanden

Auf dem Weg zu einem Konzerttermin hatte der Privatjet des Superstars ein Problem mit der Hydraulik. Starker Wind erschwerte die Notlandung.

Am Dienstag- und Mittwochabend hätte Superstar Elton John im Madison Square Garden in New York City auftreten sollen. Am Dienstagvormittag bestieg er in Großbritannien seinen Privatjet.

Etwa eine Stunde nach dem Start, musste sein privates Flugzeug allerdings eine Notlandung hinlegen, Auslöser dafür war ein Hydraulikproblem der Bombardier-Global-Express-Maschine. Zu dem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug schon südlich der Küste Irlands und musste eine Kehrtwende vollziehen.

Die Landung am Flughafen Farnborough, südwestlich von London, gestaltete sich aufgrund des starken Windes von bis zu 130 km/h schwierig. Zwei Landeversuche mussten abgebrochen werden, wie ein Augenzeuge gegenüber der britischen Zeitung Sun beschrieb: „Der Jet wurde hin und hergeworfen und konnte nicht landen. Es war furchtbar mitanzusehen!“

Abwartende Fangemeinde

In der Zwischenzeit hatte sich Augenzeugenberichten zufolge am Flughafen bereits eine kleine Menschenmenge angesammelt, da bekannt wurde, dass es sich um Elton Johns Privatjet handelte. Immerhin prangt ein großes E deutlich am Rumpf. Rettung und Feuerwehr standen an der Landepiste bereit. Als die Landung dann beim dritten Versuch gelang, sei die Erleichterung bei den Wartenden groß gewesen.

Der 74-jährige Sänger dürfte von den Ereignissen zwar mitgenommen worden sein, saß aber nur Stunden später schon wieder im Flieger. Seinen Konzerttermin in New York konnte er, ganz nach dem Motto: „The show must go on“, doch noch wahrnehmen.

(red)