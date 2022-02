Fans haben den neuen Teil der Sims-Reihe boykottiert, nachdem er in Russland nicht erschienen ist. Der Hersteller „EA“ hatte Repressalien befürchtet, weil ein homosexuelles Paar im Zentrum steht.

Schon einmal reichte das Raute-Zeichen, um Veränderung zu bewirken. Vom Hashtag MeToo bis jetzt aktuell zu #WeddingsforRussia. Was war passiert: Electronic Arts hat aus Angst vor Repressalien in Russland den neuen Sims-Teil „Meine Hochzeitgeschichten“ nicht auf den Markt gebracht, weil darin ein gleichgeschlechtliches Paar Hochzeit feiert. Die Reaktionen der Nutzerinnen und Nutzer, sowie der LGBTQI+-Gemeinschaft und deren Allies - weltweit - wurde nicht bedacht. Ein Fehler.

„Ich werde das Spiel nicht kaufen, solange es meine Freunde nicht auch können!“ oder „Ich boykottiere die Hochzeitsgeschichten, weil ich enttäuscht bin.“ war auf Twitter in den letzten Tagen unter dem Stichwort „Weddings For Russia“ zu lesen gewesen. So haben Fans der beliebten Computerspiel-Reihe „Die Sims“ zum Boykott des neuen Pakets aufgerufen, nachdem der queer-freundliche Titel in Russland nicht erschienen ist. Die Sims-Community wollte „Meine Hochzeitgeschichten“ so lange verschmähen, bis es für alle potenziellen Spielerinnen und Spieler verfügbar ist. Zentrum des Eklats war das russische Verbot zur Zurschaustellung von Homosexualität und ein ungeschickter Umgang des Herstellers „EA“ mit der Problematik. Mittlerweile hat sich EA entschuldigt und bekannt gegeben: „Meine Hochzeitsgeschichten“ erscheint überall am 23. Februar, auch in Russland. Der schale Nachgeschmack und der Image-Knacks bleiben aber.

Stellung nehmen statt Kompromissen

Die Entscheidung, russischen Spielerinnen und Spielerinnen den neuen Sims-Titel vorzuenthalten, werteten viele Fans als stille Legitimierung der russischen Ablehnung gegenüber der LGBTQI+-Community. Im Zentrum von „Meine Hochzeitgeschichten“ und damit auch auf dem Titelbild des Spiels steht ein lesbisches Pärchen. Das russische Verbot zur „Bewerbung“ von Homosexualität hätten eine Veröffentlichung schwierig gemacht und EA eventuell auch rechtliche Konsequenzen gedroht. Man wählte also den einfacheren Weg und entschied sich, die russische Version nicht auf den Markt zu bringen. Auf der Webseite des Herstellers war dazu zu lesen: „Wir haben uns dagegen entschieden, die Hochzeitgeschichten in Russland zu veröffentlichen, da wir die Geschichten der beiden Hauptcharaktere dort nicht frei erzählen können."

Was folgte, war ein Twitter-Sturm und Solidaritätsbekundungen mit der russischen Fangemeinde. Man fühle sich unwohl dabei, das Spiel zu spielen und die Begeisterung darüber vielleicht sogar zu teilen, wenn eine Personengruppe von den Inhalten ausgeschlossen wird. Nach dem großen Erfolg des Boykotts und einem schlechten Start für das Spiel hatte EA schließlich eingelenkt und verkündet, „Meine Hochzeitsgeschichten“ doch in Russland veröffentlichen zu wollen. Allerdings in einem völlig neuen Gewand. Das lesbische Pärchen sollte vom Titelbild des Spiels verschwinden und die Altersbegrenzung hätte auf 18+ angehoben werden sollen. In dem Versuch, einen Kompromiss für russische Spielerinnen und Spieler einzugehen, hat sich EA damit aber nur noch mehr ins eigene Fleisch geschnitten. Die Sims-Community war erbost. Die Anpassung des Spiels sei keine Lösung, sondern ein „Buckeln" vor Russland, das man nicht tolerieren werde.

„Wir können mehr tun, als wir dachten"

Viele User kritisieren auch die Art und Weise, wie „Meine Hochzeitsgeschichten“ vor dem Erscheinungsdatum angekündigt wurde. In üblicher Manier wurde vor dem Termin Werbung für das neue Paket gemacht. Auch die russischen Fans wurden wie gewohnt mit kleinen Vorschau-Videos und -Texten versorgt, nur um am Erscheinungstag als einziges Land leer auszugehen. Sogar „Hochzeitseinladungen“ wurden an die russische Fangemeinde verschickt. Eine Nutzerin kritisiert auch, dass die Absage der Veröffentlichung nicht ausreichend kommuniziert wurde. Viele alteingesessenen Sims-Fans hätten in der Standardversion des Spiels bereits auf den Release vorbereitet und entsprechende Käufe getätigt.

Nachdem der Druck zu groß geworden war, hat EA schließlich eingelenkt. Auf der Webseite des Herstellers ist ein offener Brief an die „Simmerinnen“ und „Simmer“ zu lesen. Man hätte sich ursprünglich dazu entschieden, „Meine Hochzeitgeschichten“ in Russland nicht zu veröffentlichen, um der Geschichte gerecht bleiben zu können. Nach den Reaktionen der Fangemeinde habe man die Situation aber neu bewertet und sei zu dem Entschluss gekommen, dass man „mehr tun könne“, als ursprünglich gedacht. Es brauche einen klaren Standpunkt gegenüber der Gender-Politik Russlands und es sei wichtig, queerfreundliche Geschichten gerade mit jenen zu teilen, „die es am meisten brauchen“.

(vahe)