Bauchfrei und Mikromini: Das „Miu Miu Set“ macht Furore

Die Modewelt scheint aktuell besessen zu sein von einem Look, den Miuccia Prada für die Frühjahrskollektion von Miu Miu entworfen hatte. Sogar ein eigener Instagram-Account ist dieser allgegenwärtigen Kombi nun gewidmet.

Die Mailänder Modewoche mit Entwürfen für den kommenden Herbst hat begonnen, doch die Modewelt hängt gerade besonders an einem Look der Prada-Schwestermarke Miu Miu, der im Oktober in Paris gezeigt wurde. Mit dem sogenannten „Miu Miu Set“ hat Miuccia Prada ganz offensichtlich den Look der Stunde kreiert. Kaum eine Modestrecke oder eine Influencerin kommt aktuell ohne den Look aus der Frühjahrskollektion der Brand aus. Modeaffinen spült es den Mikrominirock zu einem stark gecroppten Oberteil gerade massenhaft in ihre Twitter- und Instagram-Timelines. Auch Memes, also lustige Sprüche, verbreiten sich wie Lauffeuer. Die Krönung der Obsession um das Ensemble ist wohl ein dem Set gewidmeter Instagram-Account namens @miumiuset (Überraschung!) von der selbsternannten „virtuellen Stylistin“ Ashley.

Bei dem Set handelt es sich um eine Art dekonstruierte Schuluniform, wie man sie aus Musikvideos der Nullerjahre kennt. Man denke an „Hit Me Baby One More Time“ von Britney Spears, die ja ebenfalls gerade eine Renaissance erlebt. Dass der ultrakurze Hüftminirock ein Revival erlebt, war ohnehin nur eine Frage der Zeit. Dazu kombiniert man bei Miu Miu nun dann eben sehr kurze Pullover, Blazer und Hemden.

In aller Munde, an allen Körpern

So richtig an Fahrt aufgenommen hat die Euphorie um das Set, als unlängst darauf hingewiesen wurde, dass derzeit kaum ein Tag ohne eine neu gestylte Version des Zweiteilers zu vergehen scheint. „Ich sehe dieses Miu Miu-Set öfter als meine eigene Familie“, twitterte eine Userin. Eine andere schrieb: „Dieses Rock-Set von Miu Miu wird herumgereicht wie ein Joint.“

Und tatsächlich, Nicole Kidman auf dem Cover der berühmten Hollywood-Ausgabe von „Vanity Fair“ in den USA, Model Paloma Elsesser auf dem Cover von „i-D“, Schauspielerin Zendaya auf der ersten Seite der US-Ausgabe von „Interview“ und Model-Legende Lara Stone in einer Strecke für die ukrainische „Vogue"-Ausgabe - sie alle tragen die nunmehr berüchtigte Kombination. Auch außerhalb von Modestrecken werden derzeit viele Berühmtheiten und Influencerinnen in dem Look gesichtet, Sängerin Ariana Grande etwa und Model Cindy Wolfe. Auch Schauspielerin Hunter Schaffer, Influencerin Chiara Ferragni und die Stylistin Anna dello Russo posteten Bilder im Ensemble der Saison. So einige werden bestimmt noch folgen, und manche (Schwester-)Marke würde sich wohl sehr über einen vergleichbaren Hype zum Start der neuen Saison freuen.

(evdin)