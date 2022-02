Er stellte schmerzende Fragen: Sänger Mark Lanegan ist tot

(c) imago images/Gonzales Photo (Gonzales Photo/Per-Otto Oppi via www.imago-images.de)

„Where Did You Sleep Last Night“ fragte Lanegan 1990 schleppend und dunkel. Der Stimmcharismatiker durchmaß Genres von Grunge über Blues bis zum Soul, nun starb er 57-jährig.

Mit den Screaming Trees hat sich Mark Lanegan in die Historie des Grunge eingeschrieben. Und dabei genreimmanente Fehler (Drogen!) gemacht. Platten hat er damals nicht viele verkauft. Zum Markennamen wurde Mark Lanegan durch seine markerschütternden Soloalben, deren erstes, „The Winding Sheet“, 1990 erschien. Mit dunkler Stimme stellte er die richtigen, die schmerzenden Fragen wie etwa „Where Did You Sleep Last Night“. (Der Folk-Song aus den 1870er Jahren wurde von vielen Musiker gespielt, u.a. von Joan Baez, Bob Dylan, Nirvana)

Da war ein Ächzen in seinem Organ, das der von Kurt Cobain düster geschrammelten Gitarre locker Paroli bot. In seinen eigenen Liedern tummelten sich vorzugsweise Charaktere, die mit sich haderten. „Das mit der Freude und dem Frohlocken in der Musik ist nicht so meines. Mich ziehen die dunklen Ränder magisch an“ sagte er 2012 in einem Interview mit der „Presse“ und enthüllte seine Lieblingssängerliste. Namen wie Tim Hardin, O.V. Wright und Tim Buckley waren darunter.