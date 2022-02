Deutsche Regierung erhöht Mindestlohn auf zwölf Euro

Kabinett billigte Erhöhung des Mindestlohns ab 1. Oktober. Auf die Arbeitgeber kommen Mehrkosten von etwa 5,6 Milliarden Euro pro Jahr zu.

Die deutsche Regierung hat die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ab 1. Oktober auf zwölf Euro und höhere Verdienstgrenzen für Minijobs auf den Weg gebracht. Das Kabinett in Berlin billigte am Mittwoch nach Angaben eines Regierungsvertreters eine entsprechende Vorlage von Arbeitsminister Hubertus Heil. SPD und Grüne hatten im Wahlkampf die Anhebung des Mindestlohns versprochen. Die FDP setzte im Koalitionsvertrag eine Anhebung der Grenzen für Minijobs um 70 Euro durch.

Ab dem 1. Oktober bleiben in Deutschland Monatsverdienste von bis zu 520 Euro für Beschäftigte steuer- und sozialabgabenfrei. Laut dem Reuters vorliegendem Gesetzentwurf können etwa 6,2 Millionen Beschäftigte durch den höheren Mindestlohn mit einer Gehaltserhöhung rechnen. Auf die Arbeitgeber kommen demnach Mehrkosten von etwa 5,6 Milliarden Euro pro Jahr zu, für die Sozialabgaben anfallen. Für die Sozialversicherungen wird daher mit Mehreinnahmen von 2,2 Milliarden Euro gerechnet. Derzeit beträgt der Mindestlohn in Deutschland noch 9,82 Euro. Am 1. Juli steigt die Lohnuntergrenze nach geltendem Recht auf 10,45 Euro.

Die Verdienstgrenzen für Minijobs von derzeit 450 Euro monatlich waren zuletzt 2013 erhöht worden. Während sie für Arbeitnehmer abgabenfrei sind, führen Arbeitgeber an die Sozialkassen und das Finanzamt eine Pauschale ab. Im Juni 2021 gab es rund 7,4 Millionen Minijobber. Für gut drei Millionen davon war dies ein Nebenjob neben dem Haupterwerb.

