Kurzarbeit: Österreich verlässt den Krisenmodus

Österreich war bei der Kurzarbeit im internationalen Vergleich besonders großzügig. Ende März läuft die Corona-Variante aus. Über ein Nachfolgemodell wird verhandelt.

Die Kurzarbeit hat es bis über den Atlantik geschafft. In den USA sei „The Kurzarbeit“ mittlerweile ein eigener Begriff, sagte der deutsche Arbeitsminister, Hubertus Heil, zu Wochenbeginn, das habe ihm der amerikanische Arbeitsminister erzählt. In Österreich wurde die Kurzarbeit in der Coronakrise besonders intensiv genützt. Ende März läuft die großzügige Version der Corona-Kurzarbeit nun wie geplant aus, verkündete Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwoch. Die Kurzarbeit kostete so viel wie kein anderes staatliches Hilfsmittel in der Coronakrise. Aber was brachte sie, und wie geht es nun weiter? Ein Überblick.

Zu Wochenbeginn waren noch 185.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. Im Vergleich zum Beginn der Krise ist das wenig: Der Höchststand der Anmeldungen war mit 1,3 Millionen im Mai 2020 erreicht. Viele Unternehmen melden Beschäftigte als Vorsichtsmaßnahme zur Kurzarbeit an, ohne sie dann auch zu nützen (siehe Grafik). Am stärksten in Anspruch genommen wurde die Kurzarbeit mit einer Million Beschäftigten im April 2020 während des ersten Lockdowns.

Damals erreichte auch die Zahl der Arbeitslosen mit fast 600.000 einen Rekord seit Kriegsende. Seither hat sich der Arbeitsmarkt im Eiltempo erholt und steht heute besser da als vor der Krise. Daher sei es nun Zeit, die Kurzarbeit „geplant und kontrolliert“ zurückzufahren, sagte Kocher.