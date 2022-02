SPÖ verärgert über fehlenden Außenpolitischen Ausschuss

(c) APA/HERBERT NEUBAUER

Die SPÖ zürnt der ÖVP, weil diese keinen außenpolitischen Ausschuss zur Ukraine-Krise einberufen lässt. Der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried sieht die Gefahr eines Kriegs in Europa, womit der Friede auf dem Kontinent seit Jahren nie so massiv bedroht gewesen sei wie derzeit. Diese dramatische Situation mache einen Austausch zwischen den Parlamentariern und dem Außenminister mehr als geboten.

Leichtfried erinnert in einer schriftlichen Stellungnahme daran, dass die SPÖ schon im Jänner eine Sitzung des außenpolitischen Ausschusses zur Ukraine gewünscht und die ÖVP schon damals dem nicht zugestimmt habe. Eine Erklärung von Bundeskanzler und Vizekanzler, wie sie am Donnerstag im Plenum vorgesehen ist, sei jedenfalls kein Ersatz.

Denn im Ausschuss gebe es die Möglichkeit, direkt Fragen an den Außenminister zu stellen. Immerhin spielten die Außenminister der EU-Staaten im Ukraine-Konflikt eine zentrale Rolle. In anderen Ländern sei solch ein Austausch selbstverständlich. In Deutschland sei erst gestern eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags einberufen worden, die Mittwoch Nachmittag stattfinden soll.

