94. Oscar-Gala wird durch Voraufzeichnung von Kategorien gestrafft

Acht Sparten sind von der Verkürzungsmaßnahme betroffen. Die Oscar-Akademie will Zeit für Auftritte von Musikern und Comedy gewinnen.

Für eine Straffung der Oscarverleihung am 27. März sollen Teile der Gala voraufgezeichnet werden. Betroffen sind acht Kategorien, wodurch die Gala "kompakter und spannungsgeladener" werden soll, schrieb der Präsident der Oscar-Academy, David Rubin, in einer Nachricht an die Nominierten. Diese Entscheidung, "dem Fernsehpublikum Priorität einzuräumen", lasse mehr Zeit für musikalische Darbietungen, Comedy und Würdigungen.

In den vergangenen Jahren sind die Einschaltquoten bei den Oscar-Verleihungen drastisch zurückgegangen. Vergangenes Jahr schauten nur gut zehn Millionen Menschen die Show. Das war ein Rückgang um 56 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 - und schon damals hatte die Zuschauerzahl ein Rekordtief erreicht.

Höhepunkte sollen eingespielt werden

In Rubins E-Mail heißt es nun, in acht Kategorien wie bestes Make-up und Hairstyling, Ton, Produktionsdesign und Kurzfilme verschiedener Genres finde die Oscar-Verleihung unmittelbar vor der Liveübertragung der Gala statt. Höhepunkte daraus würden dann später in der Fernsehsendung eingespielt. Alle ausgezeichneten "Filmemacher in jeder Kategorie werden weiterhin den feierlichen 'Oscar-Moment' haben, den sie auf der Bühne des Dolby-Theaters verdienen", versicherte Rubin zur Beruhigung der betroffenen Filmschaffenden.

Es ist eine von verschiedenen Maßnahmen der Oscar-Akademie, um mehr Zuschauer zu gewinnen. So wird dieses Jahr erstmals ein Fanpreis an den beliebtesten Film vergeben, über den Twitter-Nutzer abstimmen durften. Vergangenes Jahr waren mehrere Blockbuster wie der Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" oder "Spider-Man: No Way Home" nicht einmal bei den Oscar-Nominierungen berücksichtigt worden.

(APA/AFP)