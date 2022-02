Alexander Zverev, der mit seinem Olympiasieg in Tokio kräftige Imagepolitur betrieben hat, wird rückfällig. Ausgerechnet jetzt, nachdem seine Beliebtheitswerte im Steigen waren.

Es war ein unentschuldbarer Ausraster, den sich Alexander Zverev in der ersten Doppelrunde in Acapulco geleistet hatte. Schon im Champions Tiebreak fluchte der Deutsche nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung, beschimpfte den Unparteiischen, Alessandro Germani, als „verdammten Idioten“. Nachdem das Match an der Seite seines Doppelpartners und Freundes Marcelo Melo verloren gegangen war, rastete Zverev endgültig aus. Er schlug insgesamt vier Mal wuchtig mit dem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl ein, traf beinahe Germanis Fuß, der Italiener zuckte zusammen. Und das alles nach einem Doppel, das für den Weltranglistendritten sportlich kaum Wert hatte.

Die Spielervereinigung ATP reagierte umgehend, sie schloss Zverev vom weiteren Turnierverlauf aus. Im Einzel hatte der 24-Jährige das Achtelfinale erreicht gehabt, zum Duell mit seinem Landsmann Peter Gojowczyk kommt es nun nicht mehr. Der Außenseiter steht kampflos im Viertelfinale. Ob Zverev neben einer beträchtlichen Geldstrafe noch weitere Konsequenzen drohen, ist offen. Ein Ausschluss vom ATP-1000-Event in Indian Wells (ab 7. März) ist möglich.