„Das ist eine Schande“: Hohe Inflation beschäftigt das Parlament

Während die Regierung den Energiekostenausgleich auf den Weg brachte, gab es im Parlament einen heftigen Schlagabtausch über die Inflation.

Wien. Es sind teure Zeiten, in denen wir leben. Die Inflation lag im Jänner im Jahresvergleich bei fünf Prozent (nach 4,3 Prozent im Dezember). Die Teuerungsrate ist damit auf den höchsten Wert seit Dezember 1984 gestiegen.

Preistreiber waren vor allem Benzin und Diesel (plus 29,6 Prozent im Vergleich zum Jänner 2021), Heizöl (plus 45,8 Prozent) und Gas (41 Prozent). Die Energiepreise dürften wegen des Konflikts in der Ukraine vermutlich noch weiter steigen.

Diese Entwicklung ruft die Politik auf den Plan, die mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. So setzte die Regierung bereits die Ökstrompauschale aus, für bestimmte Personengruppen gibt es eine einmalige Zahlung bis 300 Euro und am Mittwoch brachten ÖVP und Grüne den Energiekostenausgleich auf den Weg: Jeder Haushalt erhält einen Gutschein im Wert von 150 Euro, der bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen beim Stromlieferanten eingelöst werden kann.

Das sei alles zu wenig, befand die SPÖ, die am Mittwoch mit einem Dringlichen Antrag auch den Nationalrat mit der Teuerungswelle beschäftigte.

Wie heftig der Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition erfolgen sollte, konnte man schon vor Beginn der Debatte erahnen. Denn der Antrag war an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gerichtet, der sich allerdings Geschäftsordnungs-konform von seiner Staatssekretärin, Claudia Plakolm (ÖVP), vertreten ließ. Das erzürnte die SPÖ, die einen Antrag zur „Herbeischaffung des Bundeskanzlers“ einbrachte. Der Antrag blieb in der Minderheit.

„Essen oder heizen“

Dass der Bundeskanzler nicht selbst zur Beantwortung des Antrags gekommen war, gab der SPÖ die Möglichkeit, der Regierung vorzuwerfen, dass ihr die Menschen „wurscht“ seien. Es gebe derzeit die stärkste Teuerungswelle seit Jahrzehnten, auf die die Regierung lange Zeit nicht reagiert habe, kritisierte Jörg Leichtfried, der als stellvertretender SPÖ-Klubobmann den Antrag begründete. Andere Staaten, etwa Italien oder Spanien, hätten schon im Herbst auf die Entwicklung reagiert.

Seine Parteichefin, Pamela Rendi-Wagner, legte später nach und forderte die Regierung auf: „Machen sie etwas für die Menschen in Österreich.“ Rendi-Wagner meinte, dass derzeit Skikurse und Kindergeburtstage für manche Familien nicht leistbar seien. Pensionisten stünden teilweise vor der Entscheidung, ob sie mit ihrem Geld Lebensmittel einkaufen oder die Wohnung heizen sollen. „Das ist eine Schande.“

Die SPÖ beantragte ein Maßnahmenpaket gegen die Teuerung, das unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gast, eine Erhöhung der Pendlerpauschale für kleine und mittlere Einkommen sowie eine vorzeitige Pensionserhöhung vorsieht.

Staatssekretärin Plakolm bezeichnete die Inflationsrate als „problematisch“, verwies aber auf die weltweite Entwicklung, die man nur begrenzt beeinflussen könne. Die Regierung habe aber verschiedene Maßnahmen zur Entlastung der Menschen gesetzt, etwa die ökosoziale Steuerreform, die Einführung des Klimabonus, der jährlich bis zu 200 Euro bringe, und den Heizkostenzuschuss.

Dieser Zuschuss wird in Form eines Gutscheins ab April an die Haushalte verschickt, wie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch ankündigten. Eingelöst werden darf er aber nur von Personen mit bestimmtem Einkommen: Für Einpersonenhaushalte liegt die Grenze bei 5670 Euro brutto pro Monat (ASVG-Höchstbeitragsgrundlage), für Mehrpersonenhaushalte beim zweifachen Betrag.



