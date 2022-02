Wie reagiert die Sportwelt auf den Ukraine-Konflikt?

Russland ist nicht nur politisch, sondern auch auf der Bühne des Weltsports ein Big Player. Doch ziehen Sportverbände und Veranstalter ihre Dutzenden Events tatsächlich ab? Die Naturbahnrodler machten den Anfang.

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine muss sich in den kommenden Tagen und Wochen auch die Sportwelt mit vielen richtungsweisenden Fragen auseinandersetzen und dabei schnellstmöglich Antworten liefern.

Russland ist auf der sportpolitischen Landkarte tief verwurzelt. Dutzende Events stünden 2022 in diversen Sportarten noch an, darunter Weltmeisterschaften, ein Formel-1-Grand-Prix oder das Champions-League-Finale in St. Petersburg Ende Mai. Und wie immer geht es um Geld, gültige Verträge, das Befriedigen von Sponsoren und Versprechen.