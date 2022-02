Wer sind Putins Statthalter in den „Volksrepubliken“?

Mit der Anerkennung von Donezk und Luhansk durch Russlands Präsident Putin sind die beiden Separatistenführer ins Rampenlicht gerückt.

Es war wohl ihr erster großer Auftritt vor der Weltöffentlichkeit: In Anzug und Krawatte und mit großem Abstand zum russischen Präsidenten saßen Denis Puschilin und Leonid Passetschnik am Montag in den ausladenden Räumlichkeiten des Kreml in Moskau und sahen zu, wie Wladimir Putin vor laufenden Kameras mit einer Unterschrift ihre „Unabhängigkeit“ besiegelte – und sie damit ins Rampenlicht katapultierte.

Die Führer der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk hatten den starken Mann in Moskau zuvor in einer Videobotschaft geradezu angefleht, ihre „Volksrepubliken“ anzuerkennen und ihnen einen Vertrag über Freundschaft und militärischen Beistand zu gewähren – eine sorgfältig choreografierte Inszenierung, deren Drehbuch wohl in Moskau geschrieben worden war. Doch wer sind diese Männer?