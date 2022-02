Marco Balzano: „Die Gefahr, dass man zu schnell vergisst“

Der italienische Schriftsteller Marco Balzano über versunkene Dörfer in Südtirol, unsichtbare rumänische Altenpflegerinnen und wie Literatur durch Verführungskunst Verborgenes an die Oberfläche lockt.

Die Presse: Ihre Romane erzählen stets verdrängte Geschichten – über Südtirol, über rumänische Altenpflegerinnen in Italien. Warum?

Marco Balzano: Ich wähle gern Themen, die unter unser aller Augen sind, aber von der Politik, den Medien verzerrt oder gar nicht angefasst werden. Literatur kann Verborgenes, von der kollektiven Erzählung Unterdrücktes, an die Oberfläche bringen, sie kann all ihre Verführungskünste einsetzen, das Verdrängte in spannende Liebes- oder Beziehungsgeschichten verpacken.



„Ich bleibe hier“ schildert das Schicksal der Einwohner des Dorfes Graun in Südtirol, das 1950 für den Bau eines Stausees überflutet wurde. Wie kamen Sie darauf?

Zufällig. Ich befand mich in Curon (Graun), vor mir war der berühmte versunkene Kirchturm. Meist liegt meinen Geschichten ein Bild zugrunde – und da war es. Ich begann zu studieren, zu suchen, was sich über, was sich unter dem Wasser befand. Denn in Italien, aber auch im restlichen Europa, wissen wir nichts über diese Zeit. Ich beschloss, eine Erzählung zu konzipieren, voller Spannungen und Emotionen, die der Gewalt jener Jahre und der komplexen Geschichte dieser Gegend gerecht würde.



Italien verdrängt Südtirols Geschichte, in Südtirol selbst und auch in Österreich war sie lang sehr präsent. Ändert sich das?