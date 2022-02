Chinas Fake-News-Offensive alarmiert Taiwan

Archivbild: Ein Bahnhof in Neu-Taipeh

Taipeh befürchtet, dass Peking die Ukraine-Krise nützen wird, um Verunsicherung und Angst zu schüren. Präsidentin Tsai Ing-wen warnte vor einem „Informationskrieg und Falschmeldungen“.

Die Krise in der Ukraine wirft ihre Schatten auch über Ostasien – ein weiteres potenzielles Pulverfass. Die Regierung der demokratischen Inselrepublik Taiwan blickt zunehmend alarmiert in Richtung Europa. Die Angst ist groß, dass China in vielerlei Hinsicht die russische Aggression als „Vorbild“ nehmen könnte.



Am Mittwoch rief Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise „zu erhöhter Wachsamkeit mit Blick auf militärische Aktivitäten vor der eigenen Haustür auf“.