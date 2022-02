„The Man Who Sold His Skin“ von Kaouther Ben Hania.

In Kaouther Ben Hanias „The Man Who Sold His Skin“ tut die Hauptfigur genau das. Was leider eher Seifenoper als Satire ist.

Wie weit darf Kunst gehen? Mitte der Nullerjahre beantwortete der belgische Künstler Wim Delvoye diese alte Frage mit einem menschlichen Exponat: Der Schweizer Tim Steiner ließ sich in 40 Stunden Arbeit von Delvoye ein Gemälde mit Madonna und Totenschädel auf den Rücken tätowieren. Und er erklärte sich bereit, fünf Stunden pro Tag in Museen rund um die Welt mit dem Gesicht zur Wand auf einem Sockel zu sitzen. Später erwarb ein deutscher Kunstsammler die kostbare Rückenhaut, die er sich – kein Scherz – nach Steiners Tod abziehen lassen und als gegerbtes Gemälde aufhängen darf.

Das Kunstwerk „Tim“ hat die tunesische Regisseurin Kaouther Ben Hania zu ihrem Spielfilm „Der Mann, der seine Haut verkaufte“ inspiriert, der 2021 für einen Auslands-Oscar nominiert war. Darin spinnt sie die Idee eines zum Kunstgegenstand degradierten Menschen politisch weiter.

Aus Steiner macht sie einen syrischen Flüchtling, aus seinem harmlosen Tattoo das Abbild eines Schengen-Visums zur legalen Einreise in die EU. Der brisante Unterschied zum realen Vorbild: Von einer freiwilligen Entscheidung des tätowierten Sam Ali (gespielt von Yahya Mahayni) kann keine Rede sein. Er willigt nur aus Angst vor den Assad-Anhängern in seinem Heimatland (und wegen der Not in seinem Beiruter Exil) ein, seinen Körper an die Kunstwelt zu verkaufen.

Diese vertritt Jeffrey Godefroi (Koen De Bouw) als exzentrisches Enfant terrible, das den Syrer im Libanon als hungrigen Plünderer von Gratisbuffets auf Ausstellungen kennenlernt. Er gemahnt nicht nur an den echten Delvoye, sondern auch an fiktive Schurken – wie Goethes Mephisto oder Broadway-Regisseur Carl Denham aus „King Kong“. Ein Schelm und Größenwahnsinniger, der seine Beute mit der Aussicht nach Brüssel lockt, dort ein luxuriöses Apartment bewohnen zu dürfen – solange sie sich einem westlichen Publikum halbtags als exotisches Schauobjekt präsentiert.

Eine Romanze wie aus der TV-Soap

Erwartungsgemäß regt sich bald Widerstand in der ausgestellten Kreatur. Gedacht ist die Kunstaktion als Mahnmal gegen die Ausgrenzung und Ausbeutung von Flüchtlingen aus Krisenregionen. Durch den Einsatz eines Menschen in Gefangenschaft wird die kritische Botschaft jedoch automatisch unterhöhlt. Sam befindet sich unter ständiger Beobachtung wie in einem Lager – und in existenzieller Abhängigkeit von mächtigen Gönnern. Eine Ironie, die niemand übersieht, die aber jedem egal zu sein scheint.

Bis er sich auf einer Auktion vom Sessel erhebt. Und eine Bombe hochgehen lässt. Keine echte, wie die eines Selbstmordattentäters, sondern eine Attrappe – um die Teilnehmer des verbrämten Sklavenhandels närrisch an ihre Vorurteile zu erinnern.

Solche sarkastischen Einfälle bilden leider nur kurze Höhepunkte dieser vermeintlichen Satire, die sich über weite Strecken als reines Liebesdrama erweist. Die unstete Beziehung zwischen Sam und seiner verheirateten Ex-Freundin Abeer (Dea Liane) nimmt in der Geschichte zu viel Platz ein; nicht zuletzt, weil ihre Romanze an eine Seifenoper erinnert. Das Potenzial der zentralen Parabel wird indessen nicht ausreichend ausgeschöpft: Konzentration auf den kunstkritischen Plot über die Selbstbefreiung einer lebendigen Leinwand wäre besser gewesen.



